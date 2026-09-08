Alerta sísmica en Salta: detectaron 13 temblores en un día en los Valles Calchaquíes

El alerta sísmica registró un nuevo episodio en diferentes sectores de los Valles Calchaquíes (Salta) . En el transcurso de las últimas 24 horas, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) detectó 13 movimientos telúricos , cuyos epicentros se localizaron a aproximadamente 70 kilómetros de Cafayate y Angastaco , según los datos difundidos en el sitio oficial del organismo.

Los primeros registros se produjeron alrededor del mediodía del domingo 6 de septiembre y la sucesión de movimientos se extendió hasta la jornada posterior. Los eventos presentaron distintas magnitudes y profundidades , de acuerdo con las mediciones realizadas durante ese período.

El temblor de mayor magnitud de la serie alcanzó los 3,2 grados y tuvo lugar a las 10.56 de este lunes 7 , con su foco situado a 9 kilómetros de profundidad . Al tratarse de un fenómeno relativamente superficial, sus efectos pudieron ser más fácilmente advertidos en la superficie .

En tanto, el registro más reciente difundido por el organismo oficial corresponde al movimiento detectado a las 15.48 , que tuvo una magnitud de 3,1 y se originó a una profundidad de 13 kilómetros .

Cafayate y Angastaco

Según los datos difundidos por el Inpres, los movimientos tuvieron como principal área de actividad la zona montañosa del Valle Calchaquí, ubicada entre Cafayate y Angastaco. Si bien se trató de sismos de magnitud moderada, la reiteración de los episodios despertó la atención de los pobladores, especialmente porque algunos de los temblores llegaron a sentirse en distintos puntos de la región.

La profundidad a la que se origina un sismo influye directamente en la manera en que puede percibirse desde la superficie. De esta forma, dos movimientos con una intensidad semejante no necesariamente son sentidos de la misma manera, ya que también intervienen la distancia hasta el epicentro y el nivel de profundidad en el que se produce cada uno.

Por ahora, los registros disponibles corresponden a movimientos de magnitud baja y moderada, mientras que no se reportaron daños como consecuencia de la sucesión de temblores.

Cargada de simbolismo para los salteños

La seguidilla de movimientos telúricos ocurre, además, durante un período de especial relevancia para la población de Salta. El mes de septiembre está marcado por la celebración de la Fiesta del Señor y la Virgen del Milagro, considerada una de las manifestaciones religiosas más importantes de la provincia.

La conexión entre los sismos y la veneración al Señor del Milagro está profundamente arraigada en la historia y la cultura salteñas. De acuerdo con la tradición, los terremotos registrados en septiembre de 1692, que tuvieron un fuerte impacto en Salta y ocasionaron importantes daños en distintos sectores de la región, fueron el punto de partida de una profunda devoción al Cristo del Milagro.

A partir de aquel episodio, los temblores de tierra pasaron a ocupar un lugar particular en la tradición salteña y quedaron vinculados con la idea de protección del Señor y la Virgen del Milagro. Desde entonces, cada septiembre, miles de fieles se congregan para participar de las celebraciones y renovar su compromiso de fe.