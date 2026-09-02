Sismos y emergencias: se realizará una capacitación en Jujuy para saber estar preparados

Saber cómo actuar durante un sismo u otra emergencia puede marcar una diferencia importante en los primeros minutos. Con ese objetivo, el Club Andino Jujuy y CEFEM Jujuy organizaron una jornada de capacitación destinada principalmente a las familias, que se realizará el próximo sábado 12 de septiembre .

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Cristian Armella, de CEFEM Jujuy, y Rolando Rubiño, del Club Andino Jujuy , hablaron con Canal 4 y explicaron que la propuesta busca colocar a la comunidad como protagonista de la prevención y brindar herramientas prácticas para responder ante una situación crítica.

“ Le ofrecemos una herramienta para que se organicen y, en caso de que sucedan este tipo de eventos, sepan cómo reaccionar ”, explicó Armella.

Uno de los principales puntos será el armado de un plan familiar de emergencia , con roles definidos, puntos de encuentro y pautas para saber qué hacer si los integrantes de la familia se encuentran separados cuando ocurre un evento.

También se trabajará sobre la denominada mochila de emergencia, pensada para disponer de elementos básicos mientras llega la asistencia.

Entre los artículos mencionados aparecen agua, alimentos no perecederos o conservas, elementos de primeros auxilios, gasas y medicamentos indispensables en caso de que algún integrante de la familia tenga una enfermedad o tratamiento habitual.

Qué hacer ante sismos (foto ilustrativa).

“Nunca pasa nada hasta que pasa”, resumió Armella al referirse a la importancia de no esperar a una emergencia para comenzar a prepararse.

Los especialistas también remarcaron la necesidad de conocer cuestiones básicas de primeros auxilios y saber cómo colaborar sin obstaculizar a profesionales, rescatistas o personal sanitario. Incluso acciones simples, como saber cuándo y cómo comunicarse con el 911, pueden resultar fundamentales.

Una capacitación que completó rápidamente sus cupos

La jornada está prevista para el sábado 12 de septiembre, de 8.30 a 12, en el Aula de Capacitación del RIM 20 “Cazadores de los Andes”.

La propuesta incluye contenidos sobre plan familiar de emergencia, mochila de emergencia, rutas de evacuación, medidas de autoprotección, simulaciones y prácticas.

La convocatoria tuvo una respuesta inmediata: según contaron durante la entrevista, los cupos se completaron apenas cuatro horas después de publicarse la actividad y las consultas continuaron posteriormente.

Ante la alta demanda, los organizadores adelantaron que ya evalúan realizar una nueva capacitación para quienes no pudieron inscribirse en esta primera jornada.