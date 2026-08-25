Cuánto tarda en evacuarse una escuela ante un sismo: el resultado de un ejercicio en Jujuy

La Escuela Suipacha realizó un ejercicio de evacuación para evaluar cómo respondería su comunidad educativa ante un sismo seguido de un incendio. La salida completa del establecimiento hasta el punto de encuentro demoró 1 minuto y 11 segundos .

El operativo contó con la participación de Defensa Civil, Bomberos y personal policial. Además de medir la evacuación, se cronometró la llegada de las unidades de emergencia, que arribaron al lugar en aproximadamente 15 minutos .

Carlos Mamani, coordinador de Emergencias y Defensa Civil, explicó en diálogo con TodoJujuy que el ejercicio fue el resultado de un trabajo previo con directivos, docentes y estudiantes. “La evacuación total del establecimiento hacia el punto de encuentro y el lugar seguro fue de un minuto y once segundos”, precisó.

La hipótesis planteada para el simulacro fue la ocurrencia de un movimiento sísmico que posteriormente provocaba un principio de incendio. A partir de esa situación, cada integrante de la comunidad educativa debía cumplir el rol establecido dentro del protocolo.

El personal trabajó sobre los medios de evacuación, las formas de comunicación y el reconocimiento de los sectores seguros. También se contempló la asistencia de personas que pudieran sufrir algún inconveniente durante la emergencia. “Se trata de un protocolo de actuación del personal docente, en el que cada uno cumple una función. Se trabaja la comunicación, los medios de evacuación, la extinción y el rescate de personas que pudieran tener alguna incidencia”, detalló Mamani.

Dentro del ejercicio, Bomberos intervino en una situación simulada de rescate. También se desarrollaron estaciones prácticas para que los docentes aprendieran a utilizar correctamente un matafuego ante un foco de incendio.

¿El tiempo de evacuación puede mejorarse?

Consultado sobre el minuto y 11 segundos que demandó la salida de la escuela, el funcionario sostuvo que el resultado puede ser mejorado mediante nuevas prácticas. “Se puede mejorar, de hecho que sí”, afirmó.

Mamani explicó que los lugares seguros fueron definidos a partir de un análisis de las características del establecimiento y de las diferentes amenazas que podrían afectar a la zona. Además de un sismo o un incendio, se tuvieron en cuenta las precipitaciones intensas y la posibilidad de inundaciones. Cada emergencia requiere modificar los sectores de resguardo y las medidas que debe adoptar la comunidad educativa.

El simulacro permitió observar si los roles funcionaban como habían sido previstos, si las vías de salida se encontraban correctamente identificadas y si todos los integrantes podían llegar al punto de encuentro.

Las unidades de emergencia llegaron en 15 minutos

Otro de los aspectos evaluados fue la respuesta de los organismos externos. Desde el llamado de emergencia, Bomberos y las unidades de asistencia tardaron alrededor de 15 minutos en llegar al establecimiento.

El coordinador consideró que se trata de un tiempo prudencial debido a la ubicación de la escuela, la distancia respecto de las bases operativas y las condiciones que deben respetar los vehículos durante el traslado. “No se puede circular a alta velocidad. Establecimos los 15 minutos teniendo en cuenta la ubicación de Bomberos y la base que tenemos sobre la colectora de la Ruta Nacional 9”, explicó.

Según indicó, ese registro sirve para conocer cuánto podría demandar la llegada de los recursos disponibles y planificar la respuesta durante una situación real.

Un trabajo iniciado después de un principio de incendio

Defensa Civil ya venía trabajando con la Escuela Suipacha desde años anteriores. Mamani señaló que el establecimiento había registrado un principio de incendio en el sector de la cocina, situación que impulsó la revisión de los procedimientos internos. A partir de ese antecedente, se avanzó en la asignación de responsabilidades, el reconocimiento de las salidas y la organización de un plan de emergencia.

“Enseñamos a la comunidad educativa cuáles son los medios de evacuación y cómo se organiza un plan de emergencia. Fue muy interesante el trabajo que hicieron, con toda la responsabilidad que este ejercicio merece”, destacó.

Los simulacros continuarán en otras instituciones

El coordinador de Emergencias y Defensa Civil indicó que existen numerosos pedidos de capacitación por parte de escuelas y otros organismos de Jujuy. Los ejercicios se articulan entre los ministerios de Educación y Seguridad, junto con Defensa Civil, Bomberos, la Policía y las autoridades de cada establecimiento.

Anteriormente se realizaron actividades en los colegios Los Lapachos y Salvador. También se desarrollaron capacitaciones y simulacros en hospitales públicos de la provincia. Mamani destacó la participación de directivos, docentes y estudiantes, y sostuvo que la práctica permite detectar aspectos que deben corregirse antes de enfrentar una emergencia real.