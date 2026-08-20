Un fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió el sur de Perú durante la madrugada del 28 de junio de 2024 y fue percibido incluso en Lima, ubicada a cientos de kilómetros del epicentro. El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el movimiento a unos 10 kilómetros al oeste-suroeste de Atiquipa, frente a las costas de Arequipa, y estimó una profundidad de 24 kilómetros.

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Por su parte, el Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó una magnitud de 7,0 , con epicentro a 54 kilómetros al suroeste de Yauca, en la provincia de Caravelí, y una profundidad de 42 kilómetros. El organismo indicó que el temblor ocurrió a las 00:36 hora local y alcanzó una intensidad VI en Yauca.

La fuerte sacudida fue percibida en Arequipa, Ayacucho, Moquegua, Ica y Lima , de acuerdo con el reporte oficial del IGP. En las localidades más próximas al epicentro, numerosos vecinos salieron de sus viviendas ante la intensidad del movimiento.

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional indicó que el sismo fue sentido con fuerza en distintos distritos de la provincia de Caravelí, entre ellos Yauca, Chala, Atiquipa, Lomas, Acarí y Caravelí.

Los primeros relevamientos reportaron personas heridas, además de daños en viviendas, deslizamientos y caída de piedras en diferentes rutas de las provincias de Caravelí y Camaná. También se registraron cortes de energía eléctrica en algunos sectores.

Se registraron varias réplicas

Después del movimiento principal comenzaron a registrarse réplicas en la misma zona. En las primeras horas se detectaron temblores de magnitudes 4,2, 4,0, 4,6 y 4,4, entre otros.

Un estudio posterior del Instituto Geofísico del Perú contabilizó 16 réplicas durante las primeras 48 horas y determinó que el sismo llegó a sentirse en un radio aproximado de 500 kilómetros, desde Lima Metropolitana hasta Tacna.

Perú se encuentra dentro del denominado Cinturón de Fuego del Pacífico, una región caracterizada por una elevada actividad sísmica debido a la interacción entre las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana.