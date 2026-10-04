domingo 04 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
4 de octubre de 2026 - 08:33
Mundo.

Brasil elige presidente este domingo: los principales candidatos

Brasil celebra este domingo las elecciones generales. El voto para presidente será una de las seis elecciones que deberán realizar los ciudadanos en la urna electrónica.

+ Seguir en
Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Lula da Silva y Flavio Bolsonaro son los principales candidatos a presidente de Brasil (Imagen: Clarín).

Lula da Silva y Flavio Bolsonaro son los principales candidatos a presidente de Brasil (Imagen: Clarín).

Este domingo 4 de octubre, Brasil celebra el primer turno de las elecciones generales de 2026, una jornada en la que los ciudadanos deberán elegir, entre otros cargos, al próximo presidente de la República.

Lee además
Lula Da Silva.
Mundo.

Lula Da Silva exhibió una remera de Malvinas en el cierre de campaña en Brasil
Reunión entre Javier Milei y Emmanuel Macron.
París.

Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron: de qué temas hablaron

La votación se desarrolla en todo el país entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia, y el mismo horario se aplica como referencia para la apertura y cierre de las mesas en los distintos estados.

Además de presidente y vicepresidente, los brasileños eligen gobernadores y vicegobernadores, dos senadores por cada estado, diputados federales y diputados estaduales o distritales.

¿En qué orden se vota?

La urna electrónica presenta los cargos en el siguiente orden:

  • Diputado federal.
  • Diputado estadual o distrital.
  • Senador para la primera banca.
  • Senador para la segunda banca.
  • Gobernador y vicegobernador.
  • Presidente y vicepresidente de la República.

En esta elección se renuevan 54 de las 81 bancas del Senado, por lo que cada elector deberá elegir a dos candidatos diferentes para la Cámara alta.

La elección presidencial

Para la Presidencia de Brasil hay 12 candidaturas registradas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Para acceder directamente a la Presidencia en primera vuelta, una fórmula debe obtener más de la mitad de los votos válidos, sin contar los votos en blanco y nulos. Si ninguna alcanza ese porcentaje, las dos fórmulas más votadas pasan a una segunda vuelta.

El eventual segundo turno está previsto para el 25 de octubre.

Elecciones en Brasil.

Elecciones en Brasil.

Quiénes son los principales candidatos

Aunque 12 candidaturas competirán por la Presidencia en esta primera vuelta, la campaña estuvo concentrada principalmente en Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), según la cobertura de distintos medios brasileños.

Lula da Silva busca un nuevo mandato presidencial. El actual mandatario brasileño llegó a la elección con una propuesta centrada en la continuidad y ampliación de políticas sociales, inversión pública, empleo, educación y salud. Su compañero de fórmula es Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño (PSB).

Por su parte, Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, es el candidato del Partido Liberal (PL). Su campaña plantea una reducción del tamaño del Estado, mayor austeridad fiscal y un enfoque más estricto en materia de seguridad pública.

Además de ellos, participan otros candidatos como Ronaldo Caiado, del PSD; Romeu Zema, del Novo; Augusto Cury, del Avante; y Renan Santos, del Missão. La lista oficial también incluye a Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara y Wilson Grassi.

Millones de brasileños van a las urnas

El TSE informó que 158.765.543 electores están habilitados para participar de las Elecciones Generales de 2026.

La jornada electoral también define la composición del Congreso Nacional y las autoridades de los estados, por lo que se trata de una elección que abarca distintos niveles de gobierno.

La votación concluirá a las 17 de Brasilia, siempre que no haya electores esperando para votar. A partir de ese momento podrán comenzar a difundirse los resultados de la elección.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Lula Da Silva exhibió una remera de Malvinas en el cierre de campaña en Brasil

Javier Milei se reunió con Emmanuel Macron: de qué temas hablaron

La mujer que había recibido una condena a muerte sobrevivió tras las dos inyecciones letales

Terror en un avión rumbo a Israel: qué pasó dentro de la cabina

Un avión aterrizó de emergencia tras un ataque al piloto

Las más leídas

Cazzu: la jujeña que convirtió sus raíces en éxito video
Espectáculos.

Cazzu, la artista más importante de la historia de Jujuy, brilló ante su gente

Día del Novio 2026 en Argentina: cuál es el origen de la celebración del 3 de octubre. 
Acontecimientos.

Día del Novio 2026 en Argentina: cuál es el origen de la celebración del 3 de octubre

Foto ilustrativa.
Capital.

Show de Cazzu en Jujuy: habrá cortes de tránsito y cambios en colectivos

Burkina Faso.
Deportes.

¿Qué pasó con Burkina Faso antes del partido contra Argentina? El comunicado

Dos adolescentes en moto atropellaron a una mujer en Abra Pampa
Jujuy.

Dos adolescentes en moto atropellaron a una mujer en Abra Pampa

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel