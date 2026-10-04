Brasil elige presidente este domingo: los principales candidatos

Lula da Silva y Flavio Bolsonaro son los principales candidatos a presidente de Brasil (Imagen: Clarín).

Este domingo 4 de octubre , Brasil celebra el primer turno de las elecciones generales de 2026 , una jornada en la que los ciudadanos deberán elegir, entre otros cargos, al próximo presidente de la República.

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La votación se desarrolla en todo el país entre las 8 y las 17, según el horario de Brasilia , y el mismo horario se aplica como referencia para la apertura y cierre de las mesas en los distintos estados.

Además de presidente y vicepresidente, los brasileños eligen gobernadores y vicegobernadores, dos senadores por cada estado, diputados federales y diputados estaduales o distritales .

Diputado federal.

Diputado estadual o distrital.

Senador para la primera banca.

Senador para la segunda banca.

Gobernador y vicegobernador.

Presidente y vicepresidente de la República.

En esta elección se renuevan 54 de las 81 bancas del Senado, por lo que cada elector deberá elegir a dos candidatos diferentes para la Cámara alta.

La elección presidencial

Para la Presidencia de Brasil hay 12 candidaturas registradas ante el Tribunal Superior Electoral (TSE).

Para acceder directamente a la Presidencia en primera vuelta, una fórmula debe obtener más de la mitad de los votos válidos, sin contar los votos en blanco y nulos. Si ninguna alcanza ese porcentaje, las dos fórmulas más votadas pasan a una segunda vuelta.

El eventual segundo turno está previsto para el 25 de octubre.

Elecciones en Brasil.

Quiénes son los principales candidatos

Aunque 12 candidaturas competirán por la Presidencia en esta primera vuelta, la campaña estuvo concentrada principalmente en Luiz Inácio Lula da Silva, del Partido de los Trabajadores (PT), y Flávio Bolsonaro, del Partido Liberal (PL), según la cobertura de distintos medios brasileños.

Lula da Silva busca un nuevo mandato presidencial. El actual mandatario brasileño llegó a la elección con una propuesta centrada en la continuidad y ampliación de políticas sociales, inversión pública, empleo, educación y salud. Su compañero de fórmula es Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño (PSB).

Por su parte, Flávio Bolsonaro, senador e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, es el candidato del Partido Liberal (PL). Su campaña plantea una reducción del tamaño del Estado, mayor austeridad fiscal y un enfoque más estricto en materia de seguridad pública.

Además de ellos, participan otros candidatos como Ronaldo Caiado, del PSD; Romeu Zema, del Novo; Augusto Cury, del Avante; y Renan Santos, del Missão. La lista oficial también incluye a Clariana Barão, Edmilson Costa, Hertz Dias, Rui Costa Pimenta, Samara y Wilson Grassi.

Millones de brasileños van a las urnas

El TSE informó que 158.765.543 electores están habilitados para participar de las Elecciones Generales de 2026.

La jornada electoral también define la composición del Congreso Nacional y las autoridades de los estados, por lo que se trata de una elección que abarca distintos niveles de gobierno.

La votación concluirá a las 17 de Brasilia, siempre que no haya electores esperando para votar. A partir de ese momento podrán comenzar a difundirse los resultados de la elección.