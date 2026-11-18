Los presidentes Donald Trump , Xi Jinping y Vladimir Putin protagonizaron este miércoles 18 de noviembre sus primeros saludos durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrolla en Shenzhen, China. El encuentro se produjo durante las actividades protocolares del foro, un día antes de la histórica reunión trilateral prevista para el jueves 19 de noviembre, en la que abordarán algunos de los principales conflictos internacionales.

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Las imágenes difundidas durante la jornada mostraron a los tres mandatarios intercambiando palabras de cortesía y estrechando sus manos antes de participar en una fotografía grupal junto a otros líderes internacionales.

El saludo entre Trump y Putin representó, además, su primer encuentro cara a cara desde la cumbre celebrada en Alaska en agosto de 2025.

El presidente estadounidense arribó a Shenzhen durante la tarde del miércoles, luego de un vuelo de aproximadamente dos horas desde Filipinas, donde había participado de encuentros diplomáticos.

Su llegada estuvo marcada por una recepción especial encabezada por Xi Jinping, quien lo esperó personalmente en el aeropuerto, un gesto poco habitual dentro del protocolo del mandatario chino.

Ambos líderes se saludaron cordialmente y, durante el intercambio, Trump llegó a apoyar brevemente un brazo sobre el hombro de su anfitrión. La bienvenida también incluyó el sobrevuelo de aviones de combate.

Xi expresó su intención de mantener “un intercambio profundo de opiniones” para promover una relación constructiva y estratégicamente estable entre ambas potencias, basada en el respeto mutuo y la reciprocidad.

Posteriormente, Trump se trasladó al lugar donde se desarrolla la cumbre APEC y participó de las actividades oficiales junto a otros mandatarios.

El primer saludo entre Trump, Putin y Xi Jinping

Uno de los momentos más destacados de la jornada se produjo cuando Trump, Putin y Xi coincidieron durante la ceremonia protocolar del foro.

Las transmisiones mostraron al presidente ruso estrechando la mano de su par estadounidense, mientras ambos intercambiaban breves palabras. También se observó a Xi Jinping y a su esposa, Peng Liyuan, participando de la recepción oficial.

Putin había llegado a China el martes por la noche y, antes de coincidir con Trump, mantuvo una reunión bilateral con Xi Jinping que se extendió durante más de dos horas e incluyó un almuerzo de trabajo.

Durante ese encuentro, los mandatarios de Rusia y China abordaron cuestiones relacionadas con la cooperación energética, las finanzas y distintos asuntos de política exterior, entre ellos la guerra en Ucrania y la situación en Corea del Norte.

Las reuniones bilaterales y los saludos protocolares funcionaron como antesala de la cita de este jueves, que reunirá por primera vez a los tres presidentes en un mismo formato de negociación.

Cuándo será la reunión histórica entre Trump, Xi y Putin

La reunión trilateral está prevista para este jueves 19 de noviembre a las 14:30, hora local de China, lo que corresponde a las 3:30 de la madrugada en Argentina.

El encuentro tendrá lugar al margen de la cumbre APEC y concentrará la atención internacional por la participación conjunta de los líderes de Estados Unidos, China y Rusia, tres de las principales potencias mundiales.

Entre los asuntos que podrían abordarse aparecen la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el comercio internacional, el desarrollo de la inteligencia artificial y el control de armamento nuclear.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, anticipó que resulta poco probable que Trump y Putin dispongan de tiempo suficiente para mantener negociaciones bilaterales extensas, aunque no descartó conversaciones informales.

Por su parte, el mandatario estadounidense manifestó su intención de dialogar por separado con Putin y aseguró recientemente que las negociaciones para alcanzar un acuerdo sobre Ucrania se encuentran avanzadas.

Una cumbre marcada por las guerras y las tensiones internacionales

La reunión se desarrolla en un contexto de fuertes diferencias entre las principales potencias, especialmente por los conflictos armados, las sanciones económicas y las disputas comerciales y tecnológicas.

Durante su participación en las actividades de APEC, Putin pidió priorizar la unidad y el diálogo por encima de las divisiones y los ultimátums. También cuestionó las sanciones occidentales contra Rusia y sostuvo que no alcanzaron los resultados esperados.

Xi Jinping, en tanto, destacó la necesidad de fortalecer la cooperación internacional, promover el libre comercio y avanzar en acuerdos vinculados con la inteligencia artificial.

Las posiciones de los mandatarios reflejan algunos de los temas que podrían formar parte de la agenda del jueves, aunque todavía no se conocen detalles sobre posibles acuerdos conjuntos.

Por qué comparan la reunión con la conferencia de Yalta

La expectativa internacional también está relacionada con el peso político y militar de los tres países participantes.

Algunos analistas compararon la reunión con la conferencia de Yalta de 1945, cuando los líderes de Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Soviética discutieron aspectos centrales del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial.

La comparación responde a la posibilidad de que Washington, Beijing y Moscú discutan cuestiones estratégicas con consecuencias para otros países y regiones.

En ese escenario, Ucrania, distintas naciones europeas y Taiwán seguirán de cerca el desarrollo de las conversaciones y los eventuales anuncios.

La cumbre de Shenzhen continuará este jueves con el encuentro trilateral como una de sus actividades centrales. Por el momento, los saludos entre Trump, Xi Jinping y Putin marcaron el primer contacto público de los tres mandatarios antes de sentarse a negociar sobre los principales desafíos de la agenda internacional.