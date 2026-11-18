José María Fascio (1794–1856) fue un militar de origen español que se desempeñó como teniente gobernador de Jujuy y se convirtió en el primer gobernador de la provincia tras proclamar su autonomía política el 18 de noviembre de 1834

La autonomía política de Jujuy, proclamada el 18 de noviembre de 1834, marcó uno de los momentos más importantes de nuestra historia : la provincia dejó de depender políticamente de Salta y comenzó a construir su propio camino. Pero detrás de aquella decisión hubo mucho más que una separación territorial. Fue el resultado de años de reclamos de los jujeños, que buscaban tener sus propias autoridades, tomar decisiones sobre sus recursos y participar directamente en el futuro de su tierra.

Jujuy. Autonomía Política de Jujuy: "En 1834 había una paciencia que no daba más"

Jujuy. A 192 años de la autonomía política de Jujuy: el día que la provincia decidió su propio destino

Este miércoles 18 de noviembre de 2026 se cumplen 192 años de aquel acontecimiento . Una fecha que hoy recordamos como parte de nuestra identidad, pero que en ese momento representó un cambio profundo en la organización política, social y económica de Jujuy.

Para entender su importancia, hay que recordar que durante muchos años Jujuy dependió administrativamente de Salta. Eso significaba que las principales decisiones de gobierno no se tomaban de manera autónoma en nuestro territorio.

No nació del azar, sino de una prolongada resistencia civil frente a las asimetrías fiscales e institucionales administradas por Salta, desde las Reformas Borbónicas creadas por Ordenanza en 1782 integrando su territorio a la intendencia de Salta del Tucumán -1783.

Los reclamos comenzaron mucho antes de 1834. En 1811, los jujeños ya habían solicitado el reconocimiento de su autonomía y volvieron a plantearlo ante el Congreso de 1816. Sin embargo, sus pedidos no prosperaron.

Pasaron los años, cambiaron las circunstancias políticas y creció la necesidad de que Jujuy pudiera decidir por sí misma. Finalmente, esa aspiración se concretó el 18 de noviembre de 1834.

El día que Jujuy se separó de Salta y eligió a su primer gobernador

Aquella jornada, los jefes militares, las autoridades locales y vecinos convocados se reunieron en la casa municipal de Jujuy, encabezados por el teniente coronel José María Fascio. La decisión era trascendental: dejar de depender de Salta y constituirse como una provincia autónoma, bajo una forma de gobierno republicana y representativa.

Fascio, un militar español que anteriormente había combatido en el bando realista, fue quien encabezó el proceso y formuló ante los presentes un juramento que quedó registrado en la historia:

"¿Juráis libre y espontáneamente a Dios Nuestro Señor, por la señal de la Cruz, de sostener y defender con vuestra fortuna y vuestra vida la independencia política de esta ciudad, su territorio y campaña y su separación de la capital de Salta?". "¿Juráis libre y espontáneamente a Dios Nuestro Señor, por la señal de la Cruz, de sostener y defender con vuestra fortuna y vuestra vida la independencia política de esta ciudad, su territorio y campaña y su separación de la capital de Salta?".

La respuesta fue contundente: "¡Sí, juramos!".

Así quedó proclamada la autonomía política y José María Fascio fue designado gobernador provisorio, convirtiéndose en el primer mandatario de la nueva provincia.

Pero la separación no estuvo libre de conflictos. El 2 de diciembre de 1834, la Legislatura de Salta reconoció la autonomía jujeña, aunque las tensiones políticas y militares continuaron.

El 13 de diciembre, las fuerzas encabezadas por Fascio triunfaron en la Batalla de Castañares, un enfrentamiento que permitió consolidar la separación. Posteriormente, el 27 de diciembre, fue nombrado gobernador propietario, cargo al que renunció el 25 de febrero de 1835.

José María Fascio (1794–1856) fue un militar de origen español que se desempeñó como teniente gobernador de Jujuy y se convirtió en el primer gobernador de la provincia tras proclamar su autonomía política el 18 de noviembre de 1834

¿Qué cambió para los jujeños con la autonomía?

La autonomía no significó solamente tener un gobernador propio. Representó la posibilidad de organizar una provincia con decisiones vinculadas directamente a las necesidades de su población.

En lo político, Jujuy comenzó a construir sus propias instituciones y autoridades. Ya no debía depender del gobierno salteño para definir su organización interna. Esto abrió el camino para desarrollar una administración provincial y contar con representantes propios.

En lo económico, la autonomía permitió comenzar a decidir sobre los recursos públicos, los gastos de gobierno y las prioridades de la provincia. También significó una mayor capacidad para intervenir en cuestiones vinculadas al comercio y a las actividades productivas del territorio. Esto era particularmente importante para Jujuy, que por su ubicación geográfica mantenía vínculos comerciales con otras regiones del norte y con el actual territorio boliviano.

Sin embargo, tener autonomía no resolvió automáticamente los problemas económicos. La provincia debió afrontar el desafío de organizar sus instituciones, sostener sus gastos y desenvolverse en una región atravesada por conflictos políticos y comerciales.

En lo social, la separación también tuvo un significado profundo. Los habitantes de Jujuy comenzaron a reconocerse como parte de una provincia con identidad política propia, capaz de defender sus intereses y participar en la construcción de su futuro.

La autonomía no eliminó las desigualdades ni implicó que todos los sectores de la sociedad tuvieran la misma participación en las decisiones. Pero sí representó un paso fundamental en la construcción de Jujuy como provincia.

Por eso, cuando hablamos de autonomía política, hablamos de la posibilidad de decidir sobre nuestro territorio, nuestras instituciones y las necesidades de quienes viven en él.

Por qué el 18 de noviembre es día no laborable en Jujuy

La importancia de esta fecha también se refleja en el calendario provincial. Cada 18 de noviembre se conmemora la autonomía política de Jujuy y se establece un día no laborable en todo el territorio.

Sin embargo, hay una diferencia importante: no se trata de un feriado provincial general.

La Ley Provincial N.º 4059, sancionada en 1984, y su modificatoria N.º 5005 establecen que el 18 de noviembre es día no laborable, obligatorio para la administración pública y optativo para el sector privado.

Esto significa que:

Las escuelas de todos los niveles no tienen clases.

La administración pública provincial no desarrolla su actividad habitual.

Los comercios y empresas privadas pueden optar por trabajar normalmente.

Las actividades alcanzadas por la medida deben respetar las disposiciones correspondientes.

La confusión con el feriado se debe a que anteriormente la Ley N.º 1264, de 1936, había declarado el 18 de noviembre feriado provincial permanente. La legislación posterior modificó ese encuadre y estableció su condición actual de día no laborable.

Este miércoles, al cumplirse 192 años, Jujuy vuelve a recordar una fecha que va mucho más allá de un día sin clases o de una jornada de descanso.

Porque aquella decisión de 1834 fue el comienzo de una nueva etapa: la de una provincia que buscó tener voz propia, defender sus intereses y decidir su destino.

La autonomía política es, en definitiva, una parte fundamental de nuestra identidad. Una historia que comenzó hace casi dos siglos y que sigue presente cada vez que los jujeños hablamos de nuestra tierra, de nuestras necesidades y del futuro que queremos construir.