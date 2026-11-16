lunes 16 de noviembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de noviembre de 2026 - 11:07
Jujuy.

Qué pasa el 18 de noviembre en Jujuy: quiénes tienen día no laborable y por qué

Este miércoles será día no laborable en Jujuy por la Autonomía Política. La medida es obligatoria para el sector público y optativa para el privado.

+ Seguir en
María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Casa de Gobierno Jujuy (3)

El próximo miércoles 18 de noviembre se conmemorará el Día de la Autonomía Política de Jujuy, una fecha establecida como día no laborable en todo el territorio provincial. La medida está contemplada en la Ley Provincial N.º 4059 y su modificatoria, la Ley N.º 5005, que determinan su carácter obligatorio para la administración pública y optativo para la actividad privada.

Lee además
Fin del ciclo lectivo 2026 en Jujuy 
Jujuy.

Calendario escolar de Jujuy: cuántos días de clases quedan y cuándo termina el ciclo lectivo 2026
alto comedero: una mujer denuncio que estuvo privada de su libertad durante seis dias por su pareja
Jujuy.

Alto Comedero: Una mujer denunció que estuvo privada de su libertad durante seis días por su pareja

De esta manera, la jornada tendrá un funcionamiento diferente en las dependencias estatales, los establecimientos educativos y los comercios, según el sector al que pertenezcan.

Plaza Belgrano - San Salvador de Jujuy

Plaza Belgrano - San Salvador de Jujuy

¿Quiénes tienen día no laborable el 18 de noviembre en Jujuy?

La legislación provincial establece que el 18 de noviembre es día no laborable obligatorio para la actividad pública. Por lo tanto, no habrá atención administrativa habitual en las dependencias del Estado provincial.

En el ámbito educativo, las escuelas públicas de los distintos niveles tampoco tendrán clases durante esa jornada, de acuerdo con el calendario escolar 2026.

En cambio, para el sector privado la adhesión es optativa. Esto significa que los comercios, empresas y establecimientos particulares podrán decidir si desarrollan sus actividades normalmente o si otorgan el día de descanso a sus trabajadores.

La disposición alcanza a toda la provincia y no debe confundirse con un feriado nacional, ya que se trata de un día no laborable establecido por normativa provincial.

¿Por qué se conmemora la Autonomía Política de Jujuy?

Cada 18 de noviembre, Jujuy recuerda un acontecimiento fundamental de su historia: la proclamación de su autonomía política respecto de Salta, ocurrida en 1834.

Este hecho marcó un paso decisivo en la organización institucional de la provincia y en la consolidación de su identidad política.

En 2026 se cumplen 192 años de aquel acontecimiento, que forma parte de las principales fechas históricas del calendario jujeño.

Cómo continuará la semana en las escuelas de Jujuy

La conmemoración también modificará el calendario escolar de esta semana. Los estudiantes tendrán clases habituales únicamente el lunes 16, martes 17 y jueves 19 de noviembre.

El viernes 20 se realizará la tercera y última jornada institucional del año, mientras que el lunes 23 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde su fecha original.

Por lo tanto, los alumnos tendrán cuatro días consecutivos sin clases habituales, desde el viernes 20 hasta el lunes 23 inclusive. Las actividades escolares se retomarán el martes 24 de noviembre.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Calendario escolar de Jujuy: cuántos días de clases quedan y cuándo termina el ciclo lectivo 2026

Alto Comedero: Una mujer denunció que estuvo privada de su libertad durante seis días por su pareja

Familiares del ARA San Juan, a 9 años de la tragedia: "Hubo una contención de la sociedad"

Accidente en el centro de Jujuy: una mujer herida y cortes de tránsito

Joy Airline inició sus operaciones en Jujuy con conexión a Buenos Aires y Córdoba

Lo que se lee ahora
Jujuy con sol 
Jujuy.

Qué va a pasar con el calor en Jujuy: hoy la máxima podría alcanzar los 30ºC

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Gimnasia de Jujuy jugará con Deportivo Madryn en cuartos del Reducido: cómo quedan los cruces
Deportes.

Gimnasia de Jujuy jugará con Deportivo Madryn en cuartos del Reducido: cómo quedan los cruces

Estudiantes jujeños tendrán solo 3 días de clases esta semana y un fin de semana XXL: mirá el calendario
Jujuy.

Estudiantes jujeños tendrán solo 3 días de clases esta semana y un fin de semana XXL: mirá el calendario

Altos Hornos Zapla.
Zona Norte.

Altos Hornos Zapla eliminó a Talleres de Perico y es finalista del Torneo Regional Amateur

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: cuándo se jugaría, dónde y qué necesita el Lobo para avanzar
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy vs. Deportivo Madryn: cuándo se jugaría, dónde y qué necesita el Lobo para avanzar

Dolor en Salta
Salta.

Último adiós en Salta: confirmaron la causa de muerte del padre y sus tres hijas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel