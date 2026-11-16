Qué pasa el 18 de noviembre en Jujuy: quiénes tienen día no laborable y por qué

El próximo miércoles 18 de noviembre se conmemorará el Día de la Autonomía Política de Jujuy , una fecha establecida como día no laborable en todo el territorio provincial. La medida está contemplada en la Ley Provincial N.º 4059 y su modificatoria, la Ley N.º 5005, que determinan su carácter obligatorio para la administración pública y optativo para la actividad privada.

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De esta manera, la jornada tendrá un funcionamiento diferente en las dependencias estatales, los establecimientos educativos y los comercios, según el sector al que pertenezcan.

La legislación provincial establece que el 18 de noviembre es día no laborable obligatorio para la actividad pública. Por lo tanto, no habrá atención administrativa habitual en las dependencias del Estado provincial.

En el ámbito educativo, las escuelas públicas de los distintos niveles tampoco tendrán clases durante esa jornada, de acuerdo con el calendario escolar 2026.

En cambio, para el sector privado la adhesión es optativa. Esto significa que los comercios, empresas y establecimientos particulares podrán decidir si desarrollan sus actividades normalmente o si otorgan el día de descanso a sus trabajadores.

La disposición alcanza a toda la provincia y no debe confundirse con un feriado nacional, ya que se trata de un día no laborable establecido por normativa provincial.

¿Por qué se conmemora la Autonomía Política de Jujuy?

Cada 18 de noviembre, Jujuy recuerda un acontecimiento fundamental de su historia: la proclamación de su autonomía política respecto de Salta, ocurrida en 1834.

Este hecho marcó un paso decisivo en la organización institucional de la provincia y en la consolidación de su identidad política.

En 2026 se cumplen 192 años de aquel acontecimiento, que forma parte de las principales fechas históricas del calendario jujeño.

Cómo continuará la semana en las escuelas de Jujuy

La conmemoración también modificará el calendario escolar de esta semana. Los estudiantes tendrán clases habituales únicamente el lunes 16, martes 17 y jueves 19 de noviembre.

El viernes 20 se realizará la tercera y última jornada institucional del año, mientras que el lunes 23 será feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional, trasladado desde su fecha original.

Por lo tanto, los alumnos tendrán cuatro días consecutivos sin clases habituales, desde el viernes 20 hasta el lunes 23 inclusive. Las actividades escolares se retomarán el martes 24 de noviembre.