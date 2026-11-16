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16 de noviembre de 2026 - 12:47
Jujuy.

Alto Comedero: Una mujer denunció que estuvo privada de su libertad durante seis días por su pareja

De acuerdo a la denuncia policial, el agresor habría retenido a su pareja durante seis días en su vivienda de Alto Comedero. El hombre se encuentra demorado.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
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Una mujer mayor de edad denunció haber sido agredida físicamente y retenida contra su voluntad durante seis días por su pareja en una habitación de la vivienda que compartían. De acuerdo al parte policial, el hecho se registró desde el domingo 8 de noviembre hasta el sábado 14 en un domicilio del barrio Sargento Cabral, en Alto Comedero.

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Según el relato de la víctima, la situación ocurrió luego de que regresara a la vivienda tras una separación temporal. En esas circunstancias, habría sido agredida por el hombre quien además la habría mantenido privada de su libertad dentro de una habitación durante seis días.

La mujer manifestó que logró escapar cuando su pareja se quedó dormido luego de consumir bebidas alcohólicas. Ante esa situación, y según declaró, aprovechó la situación, salió de la vivienda y escapó en un remis.

El hombre se encuentra demorado

Desde la Policía de la Provincia informaron además que el hombre se encuentra demorado a la espera de las directivas de la Fiscalía interviniente.

La investigación continúa bajo intervención de las autoridades judiciales correspondientes.

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