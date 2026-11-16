Alto Comedero: Una mujer denunció que estuvo privada de su libertad durante seis días por su pareja

Una mujer mayor de edad denunció haber sido agredida físicamente y retenida contra su voluntad durante seis días por su pareja en una habitación de la vivienda que compartían. De acuerdo al parte policial, el hecho se registró desde el domingo 8 de noviembre hasta el sábado 14 en un domicilio del barrio Sargento Cabral, en Alto Comedero.

Según el relato de la víctima, la situación ocurrió luego de que regresara a la vivienda tras una separación temporal. En esas circunstancias, habría sido agredida por el hombre quien además la habría mantenido privada de su libertad dentro de una habitación durante seis días.

La mujer manifestó que logró escapar cuando su pareja se quedó dormido luego de consumir bebidas alcohólicas. Ante esa situación, y según declaró, aprovechó la situación, salió de la vivienda y escapó en un remis.

El hombre se encuentra demorado Desde la Policía de la Provincia informaron además que el hombre se encuentra demorado a la espera de las directivas de la Fiscalía interviniente.

La investigación continúa bajo intervención de las autoridades judiciales correspondientes.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.