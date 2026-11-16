Este viernes cierran las inscripciones para los departamentos del IVUJ en Alto Comedero

Última semana para inscribirse a los departamentos del IVUJ en Jujuy: requisitos y plazos

Este lunes 16 de noviembre comienza la última semana para realizar el trámite de adhesión a los 96 departamentos del Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy (IVUJ) en Alto Comedero . La convocatoria corresponde al complejo Torres del Alto II y permanecerá abierta hasta el viernes 20 de noviembre, inclusive.

El trámite se realiza exclusivamente por internet y está destinado a personas que ya estaban inscriptas o habían actualizado sus datos en el IVUJ hasta el 5 de noviembre de 2026 . Esto significa que no se trata de una nueva inscripción general, sino de una convocatoria específica para quienes cumplen esa condición.

Según la información oficial, las personas interesadas deben cumplir con las siguientes condiciones:

Los ingresos se evalúan considerando al titular y cotitular del grupo familiar. Para trabajadores en relación de dependencia se toman los últimos tres recibos de sueldo, mientras que los independientes deben presentar una certificación de ingresos.

No registrar inhabilitaciones ante el organismo.

No haber recibido anteriormente una vivienda u otro beneficio habitacional del IVUJ.

No ser adjudicatario o tenedor de tierras fiscales.

No ser propietario ni titular de derechos reales sobre inmuebles.

Contar con ingresos suficientes para afrontar las condiciones de financiación.

Haber realizado la inscripción o actualización de datos en el IVUJ hasta el 5 de noviembre.

Residir en San Salvador de Jujuy o Palpalá.

Tener más de 18 años y hasta 65 años.

Cómo inscribirse y hasta cuándo hay tiempo

La adhesión está disponible desde el 6 de noviembre y finalizará el viernes 20. Para completar el procedimiento hay que:

Ingresar a la página oficial del IVUJ: https://ivuj.gob.ar/torres-del-alto-2/

Buscar el apartado “Torres del Alto II”.

Seleccionar la opción “Adhesión Online”.

Acceder con usuario y contraseña vigentes.

Verificar los datos solicitados y completar los pasos del sistema.

Guardar el comprobante en PDF que contiene el número de adhesión.

El IVUJ aclaró que no cuenta con gestores ni intermediarios para realizar este trámite.

Cómo serán los departamentos y qué pasa después de la inscripción

El proyecto Torres del Alto II contempla 96 departamentos de uno, dos y tres dormitorios, que estarán ubicados detrás del Hospital Carlos Snopek, en Alto Comedero.

La operatoria funciona mediante un esquema de financiamiento público-privado. Entre sus condiciones económicas se contempla un ahorro previo durante la construcción y cuotas actualizables en Unidades de Vivienda (UVI), vinculadas al costo de la construcción.

Una vez cerrado el período de adhesión, se realizará un sorteo público para establecer el orden de prelación de los postulantes. Los seleccionados serán convocados posteriormente para presentar documentación y someterse a la evaluación de sus legajos.

Es importante aclarar que obtener un número en el sorteo no garantiza la adjudicación de un departamento. Solo establece la posibilidad de avanzar a las siguientes etapas, siempre que se cumplan los requisitos.