Estudiantes jujeños tendrán solo 3 días de clases esta semana y un fin de semana XXL: mirá el calendario

Los estudiantes de los distintos niveles educativos de Jujuy tendrán solamente tres días de clases durante la semana del 16 al 20 de noviembre y, además, disfrutarán de un fin de semana extralargo. Según el calendario oficial, las actividades escolares se verán interrumpidas por la conmemoración de la Autonomía Política de Jujuy, la última jornada institucional del año y el feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional.

De esta manera, los alumnos asistirán a clases únicamente el lunes 16, martes 17 y jueves 19 de noviembre, mientras que el miércoles y el viernes no tendrán actividades escolares habituales.

A esto se sumará el feriado del lunes 23, que permitirá extender el descanso del fin de semana. Así, los estudiantes retomarán las clases el martes 24 de noviembre.

Uno por uno, los días que no tendrán clases los estudiantes jujeños El calendario escolar contempla tres fechas que modificarán el desarrollo habitual de las actividades educativas:

Miércoles 18 de noviembre: día no laborable en la provincia por la conmemoración de la Autonomía Política de Jujuy.

Viernes 20 de noviembre: se desarrollará la tercera y última jornada institucional de 2026 en todos los establecimientos educativos de la provincia.

Lunes 23 de noviembre: feriado nacional por el Día de la Soberanía Nacional. En el caso del feriado nacional, aunque el Día de la Soberanía Nacional se conmemora oficialmente el 20 de noviembre, este año el Gobierno nacional trasladó el descanso al lunes 23. Cuándo vuelven las clases en Jujuy Con esta distribución del calendario, los estudiantes tendrán una semana escolar de apenas tres días, seguida de un descanso de cuatro jornadas consecutivas, desde el viernes 20 hasta el lunes 23 de noviembre inclusive. Las actividades escolares habituales se retomarán el martes 24 de noviembre, después del fin de semana XXL.

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