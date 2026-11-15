Diabetes en Jujuy: la tasa de mortalidad supera el promedio nacional

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, que se conmemoró este 14 de noviembre , los datos oficiales muestran el impacto de esta enfermedad en Argentina. Según el Boletín de Mortalidad por Enfermedades No Transmisibles, publicado en septiembre de 2026 por el Ministerio de Salud de la Nación, durante 2024 se registraron 8.815 fallecimientos por esta causa en todo el país. En Jujuy, la tasa de mortalidad ajustada por edad fue superior al promedio nacional.

El documento, elaborado a partir de estadísticas oficiales de defunciones, analiza la evolución de las enfermedades no transmisibles entre 1997 y 2024. Los resultados muestran diferencias entre provincias, edades y sexos, y permiten conocer el impacto de la diabetes en la población.

De acuerdo con el informe nacional, Jujuy registró durante 2024 una tasa bruta de mortalidad por diabetes de 19,4 fallecimientos por cada 100.000 habitantes. Al realizar el ajuste por edad, la cifra se ubicó en 18,9 por cada 100.000 habitantes, mientras que el promedio nacional ajustado fue de 14,7.

La diferencia indica que la provincia presentó una mortalidad por diabetes superior a la media argentina cuando se consideran las diferencias en la estructura de edades de las poblaciones.

Casos de diabetes en Argentina.

Además, el informe revela una brecha entre hombres y mujeres. En Jujuy, la tasa ajustada por edad alcanzó los 24,2 fallecimientos por cada 100.000 varones y los 14,2 por cada 100.000 mujeres.

Más de 8.800 personas murieron por diabetes en Argentina

A nivel nacional, el estudio contabilizó 8.815 muertes por diabetes durante 2024, equivalentes al 2,3% de todos los fallecimientos registrados ese año.

Del total de muertes por esta enfermedad, el 54,7% correspondió a varones y el 45,1% a mujeres. La tasa bruta nacional fue de 19 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, con valores de 21,2 entre los hombres y 16,9 entre las mujeres.

El análisis también estableció que la mortalidad aumenta con la edad y alcanza sus valores más altos en personas de 75 años o más. En casi todos los grupos etarios, las tasas masculinas superaron a las femeninas, con una diferencia especialmente marcada entre los 50 y los 74 años.

Las diferencias entre provincias argentinas

El relevamiento evidencia importantes desigualdades territoriales en la mortalidad por diabetes. Misiones presentó la tasa ajustada por edad más alta del país, con 53,4 fallecimientos por cada 100.000 habitantes, mientras que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires