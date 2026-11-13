Diabetes: advierten sobre la detección tardía y los riesgos de abandonar el tratamiento

La importancia de los controles en la diabetes

Cada 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes , una fecha destinada a promover la prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento de esta enfermedad crónica. En diálogo con Arriba Jujuy, el diabetólogo Juan José Ríos (MP 2484) advirtió sobre el aumento de casos y la importancia de mantener hábitos saludables y controles médicos periódicos.

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Salud. En Argentina se estima que hay 4,3 millones de adultos con diabetes

La diabetes es una enfermedad que se produce cuando el organismo no genera suficiente insulina o no puede utilizarla adecuadamente, lo que provoca un aumento de la glucosa en sangre. Uno de sus principales riesgos es que puede desarrollarse sin síntomas evidentes durante mucho tiempo.

“En Argentina, 4 millones son diabéticos, de los cuales solamente se tratan 3”, señaló Ríos, al referirse a las cifras estimadas en millones de personas y a las dificultades para detectar y tratar la enfermedad a tiempo.

El especialista explicó que la alimentación no es el único aspecto que debe tenerse en cuenta. Los antecedentes familiares, el sobrepeso, el sedentarismo y determinadas situaciones de estrés también pueden influir en el desarrollo o la manifestación de la enfermedad, especialmente de la diabetes tipo 2.

En ese sentido, destacó la importancia de incorporar hábitos saludables desde la infancia, particularmente en aquellas familias donde existen antecedentes de diabetes.

“Hay que tener conducta, tus padres te tienen que enseñar a cuidarte”, sostuvo, y recomendó promover una alimentación equilibrada, la actividad física y reducir el tiempo destinado a actividades sedentarias.

Las señales de alerta y la importancia de los controles

Ríos indicó que existen manifestaciones que pueden justificar una consulta médica, como la aparición de manchas oscuras en el cuello, heridas que tardan en cicatrizar o la necesidad de levantarse frecuentemente durante la noche para orinar.

También recomendó realizar controles de laboratorio periódicos, especialmente en personas con antecedentes familiares, obesidad u otros factores de riesgo. La frecuencia debe establecerse según cada paciente.

Uno de los principales problemas, según explicó, es que muchas personas dejan de cumplir las indicaciones médicas porque no sienten molestias. “Si esto doliera, mi consultorio estaría más explotado de lo que está”, afirmó.

¿Qué complicaciones puede provocar la diabetes?

El diabetólogo advirtió que mantener niveles elevados de glucosa durante períodos prolongados puede afectar los vasos sanguíneos y distintos órganos, entre ellos los riñones, los ojos, el corazón y el cerebro.

Además, explicó que algunas personas con diabetes pueden presentar infartos silenciosos, es decir, episodios cardíacos que ocurren sin el dolor característico y que pueden detectarse posteriormente durante un control.

Por eso, insistió en que los pacientes diagnosticados no deben abandonar sus tratamientos, incluso cuando se sienten bien, ya que las complicaciones pueden aparecer progresivamente.

El papel de la familia en la prevención

Ríos también señaló que tener padres con diabetes aumenta el riesgo de desarrollar la enfermedad, aunque no significa que el diagnóstico sea inevitable. Aclaró que existen distintos tipos de diabetes, entre ellos la tipo 1, que requiere tratamiento con insulina y puede presentarse desde edades tempranas.

Finalmente, en el marco del Día Mundial de la Diabetes, remarcó la necesidad de fortalecer la educación y el acompañamiento familiar para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida.

“La idea es llegar a la familia, hacer que a tu papá lo cuides, a tu hijo lo cuides y tengamos concientización”, concluyó.