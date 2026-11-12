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12 de noviembre de 2026 - 10:15
Jujuy.

Cena Blanca 2026: confirmaron que la tarjeta costará $75.000

El Ente Autárquico Permanente anunció el precio de la tarjeta para la Cena Blanca 2026, que se realizará el 4 de diciembre en Ciudad Cultural.

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Agustina Medina
Por  Agustina Medina
Cena Blanca 2026: confirmaron que la tarjeta costará $75.000

Cena Blanca 2026: confirmaron que la tarjeta costará $75.000

El Ente Autárquico Permanente confirmó que la tarjeta para la Cena Blanca 2026 tendrá un costo de $75.000. El evento, que reúne a los estudiantes que finalizan el nivel secundario en Jujuy, se realizará el próximo viernes 4 de diciembre en Ciudad Cultural.

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La información fue difundida a través de un comunicado oficial, en el que el organismo detalló el valor establecido para que los egresados puedan participar de la celebración.

El Gobierno de Jujuy acompañará con el costo de la tarjeta

Desde el Ente Autárquico Permanente destacaron que el precio anunciado se logró gracias al acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Jujuy, que realizó un aporte para reducir el costo de las tarjetas.

Según explicaron, esta medida tiene como objetivo facilitar la participación de los estudiantes y permitir que una mayor cantidad de jóvenes pueda asistir a la tradicional celebración de fin de año.

"Cabe destacar el esfuerzo y el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de Jujuy para reducir el costo de la tarjeta", señalaron desde el organismo.

Cuándo y dónde será la Cena Blanca 2026

La Cena Blanca 2026 se realizará el viernes 4 de diciembre en Ciudad Cultural, uno de los encuentros más esperados por los estudiantes que terminan la secundaria.

Con el precio de la tarjeta ya confirmado, los egresados y sus familias cuentan con uno de los datos principales para organizar su participación en la celebración.

Por el momento, el comunicado oficial no brinda detalles sobre las modalidades de pago, los puntos de venta ni las fechas de adquisición de las tarjetas.

Cómo y hasta cuándo se podrá pagar la tarjeta

El pago de la tarjeta para la Cena Blanca 2026 se extenderá hasta los últimos días de noviembre. Cada colegio podrá coordinar con las familias diferentes modalidades de pago, incluyendo la posibilidad de abonar en cuotas.

Sin embargo, el monto total deberá estar cancelado en la fecha que informe el Ente Autárquico Permanente, que generalmente establece el vencimiento entre tres y cuatro días antes del evento.

Menú de la Cena Blanca: qué eligieron los egresados

En la edición 2025 de la Cena Blanca, los estudiantes eligieron mediante votación el denominado "Menú Joven", que incluía una recepción con sándwiches de miga, empanadas y papas fritas; un plato principal a elección entre milanesa con guarnición o hamburguesa con papas; postre, bebida sin alcohol libre y pata flambeada para el cierre.

Para la Cena Blanca 2026 todavía resta confirmar cuál será el menú que podrán disfrutar los egresados durante la celebración del 4 de diciembre.

Cómo fue la pasarela en 2025 y qué falta definir para este año

Durante la Cena Blanca 2025, los estudiantes realizaron la tradicional pasarela únicamente con sus compañeros de curso, sin la posibilidad de ingresar acompañados por familiares, amigos o parejas.

Los familiares pudieron seguir el recorrido desde el perímetro habilitado, mientras que el ingreso al predio estuvo reservado para los egresados.

Para la edición 2026 aún no se confirmó cómo se organizará la pasarela ni si se mantendrán las mismas condiciones de ingreso y acompañamiento que rigieron el año pasado.

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