Aumentan los precios del DNI y el pasaporte en Argentina desde el 21 de noviembre

Suben los precios del pasaporte argentino y el DNI desde el 21 de noviembre (Imagen ilustrativa generada por IA)

Nuevo DNI electrónico con chip: quiénes deben renovarlo y cuánto sale (Foto: Argentina.gob.ar // Gemini).

El Gobierno nacional oficializó un nuevo aumento en los precios para tramitar el Documento Nacional de Identidad (DNI) y el pasaporte argentino . La actualización, anunciada este miércoles 11 de noviembre por el Registro Nacional de las Personas (Renaper) , establece incrementos de hasta el 100% en algunas modalidades y comenzará a aplicarse el próximo sábado 21 de noviembre en todo el país, incluida la provincia de Jujuy.

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Con este cambio, el trámite regular del DNI pasará de $10.000 a $20.000, mientras que el pasaporte común aumentará de $100.000 a $130.000. También habrá modificaciones en las modalidades exprés, de entrega inmediata y en los documentos destinados a ciudadanos extranjeros.

La medida fue establecida mediante las disposiciones 759/2026 y 755/2026, junto con la Resolución 151/2026, publicadas en el Boletín Oficial. Según explicó el organismo, la actualización busca sostener los servicios de identificación, financiar mejoras tecnológicas y fortalecer las condiciones de seguridad de los documentos.

El Documento Nacional de Identidad tendrá nuevos valores de acuerdo con el tipo de trámite solicitado y la rapidez con la que se necesite recibirlo.

Nuevos precios establecidos

DNI regular: $20.000.

DNI exprés: $52.000.

DNI al instante: $114.000.

DNI para extranjeros: $40.000.

El trámite regular es la alternativa más económica y corresponde a la emisión habitual del documento, por ejemplo, ante una renovación, actualización o cambio de domicilio.

El DNI exprés permite acceder a una entrega más rápida que la modalidad común, mientras que el DNI al instante está destinado a quienes necesitan obtenerlo con mayor urgencia. Esta última alternativa solo puede realizarse en oficinas especialmente habilitadas.

En el caso de los ciudadanos extranjeros, el arancel general informado asciende a $40.000.

Es importante tener en cuenta que no todas las modalidades se encuentran disponibles en cualquier oficina. Por eso, quienes necesiten realizar un trámite urgente deberán consultar previamente los centros habilitados.

Cuánto aumenta el DNI regular

Para quienes necesiten renovar o actualizar su documento, el cambio representa un incremento significativo:

Precio anterior: $10.000.

Nuevo precio: $20.000.

Aumento: $10.000.

Incremento porcentual: 100%.

Los DNI emitidos a personas mayores de 14 años tienen una validez de 15 años desde la fecha de expedición.

Suben los precios del pasaporte argentino y el DNI desde el 21 de noviembre (Imagen ilustrativa generada por IA)

Cuánto costará sacar o renovar el pasaporte argentino

El nuevo cuadro tarifario también modifica los valores de emisión del pasaporte, documento necesario para viajar a destinos internacionales que lo requieren.

Los precios que comenzarán a regir el sábado 21 de noviembre son:

Pasaporte regular: $130.000.

Pasaporte exprés: $260.000.

Pasaporte al instante: $429.000.

Pasaporte excepcional para extranjeros: $130.000.

Documento de viaje para personas apátridas: $130.000.

Documento de viaje para personas refugiadas: $130.000.

El pasaporte regular será la opción de menor costo. Las modalidades exprés y al instante están destinadas a personas que necesitan recibir la documentación en plazos más cortos.

El pasaporte al instante, que tendrá un valor de $429.000, estará disponible únicamente en los centros habilitados para ese servicio.

Cuánto aumenta el pasaporte regular

El incremento en el trámite habitual del pasaporte será del 30%.

Precio anterior: $100.000.

Nuevo precio: $130.000.

En cuanto a su vigencia, el pasaporte argentino tiene una duración diferente según la edad de la persona:

Mayores de 18 años: 10 años de validez.

Menores de 18 años: 5 años de validez.

Cómo tramitar el DNI o el pasaporte en Jujuy

Los jujeños que necesiten sacar por primera vez, renovar o actualizar alguno de estos documentos podrán realizar la gestión mediante los registros civiles y centros de documentación habilitados.

El procedimiento general es el siguiente:

Elegir la oficina donde se realizará el trámite. Puede ser un Registro Civil cercano al domicilio o un Centro de Documentación Renaper.

Solicitar un turno, cuando corresponda. Para determinados centros se puede gestionar desde la aplicación Mi Argentina.

Abonar el arancel correspondiente a la modalidad elegida.

Presentarse en la oficina con la documentación requerida, la constancia del turno y el comprobante de pago, según corresponda.

Realizar la toma de datos personales, fotografía y datos biométricos.

Guardar la constancia de solicitud, que permitirá efectuar el seguimiento de la gestión.

Recibir el documento mediante el mecanismo de entrega correspondiente.

El procedimiento de toma de datos para el pasaporte demora aproximadamente 15 minutos, aunque ese tiempo no incluye la espera por un turno ni el plazo posterior de entrega.

Cuando el pasaporte llega por correo al domicilio indicado, puede recibirlo su titular o una persona mayor de 18 años que presente la constancia correspondiente.

Para obtener información sobre los turnos y las oficinas disponibles, se puede ingresar a la aplicación Mi Argentina o consultar en el Registro Civil de Jujuy.

Quiénes podrán tramitar el DNI gratis

Además del aumento de precios, el Renaper aprobó un nuevo procedimiento para evaluar la gratuidad del DNI en casos de personas que no cuentan con recursos económicos suficientes.

La Disposición 755/2026 establece un sistema que permitirá analizar las condiciones socioeconómicas de quienes soliciten la exención del arancel.

La evaluación podrá realizarse de dos maneras:

Verificación automática: mediante el cruce de información entre el Renaper y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

Solicitud voluntaria: cuando el sistema no otorgue la gratuidad automáticamente, la persona podrá presentar documentación para acreditar que no cuenta con recursos suficientes.

En este último caso, se deberá presentar un Certificado de Gratuidad con intervención de un profesional de Trabajo Social o de una disciplina afín de una institución asistencial. El certificado deberá haber sido emitido dentro de los 30 días anteriores a su presentación.

La reglamentación también aclara que contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no implica automáticamente acceder a la exención: la situación económica deberá ser evaluada conforme al procedimiento establecido. Este nuevo régimen de evaluación de gratuidad entrará en vigencia a los 30 días corridos de su publicación oficial, un plazo diferente al de los nuevos aranceles.

Por otra parte, se mantienen los supuestos de gratuidad previstos para determinados trámites, como la primera identificación de recién nacidos, de acuerdo con las condiciones aplicables.

Desde cuándo rigen los nuevos valores y cómo se actualizarán

Los nuevos precios del DNI y del pasaporte comenzarán a aplicarse el sábado 21 de noviembre de 2026.

Una de las principales novedades es que los aranceles pasarán a expresarse en Unidades Arancelarias Documentales (UAD), un sistema que permitirá actualizar periódicamente los valores.

Inicialmente, cada UAD tendrá una equivalencia de $1.000. Por ejemplo, el pasaporte regular tendrá un costo de 130 unidades, lo que representa $130.000. El mecanismo contempla actualizaciones semestrales según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) difundido por el INDEC.

De esta manera, quienes tengan previsto renovar el DNI, gestionar un pasaporte o solicitar una modalidad urgente deberán tener en cuenta tanto la nueva fecha de vigencia como las futuras actualizaciones.

Los valores oficiales y las modalidades disponibles podrán consultarse a través de los canales del Registro Nacional de las Personas.