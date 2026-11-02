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2 de noviembre de 2026 - 11:10
Sociedad.

Salta: 61 menores fueron demorados en los controles de Halloween por alterar sus DNI

Los adolescentes habrían manipulado sus identificaciones para aparentar ser mayores de edad e ingresar a distintos eventos.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Halloween en Salta: demoraron a 61 adolescentes por usar identificaciones falsas.

Halloween en Salta: demoraron a 61 adolescentes por usar identificaciones falsas.

Durante los operativos de fiscalización desplegados en celebraciones de Halloween en Salta, las autoridades demoraron a 61 menores de edad por la supuesta presentación de documentos digitales falsificados con el objetivo de hacerse pasar por mayores.

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Los controles se efectuaron en el Centro de Convenciones y el estadio Padre Ernesto Martearena, sedes de distintos encuentros multitudinarios.

De acuerdo con lo comunicado por la Policía de Salta, las tareas estuvieron bajo la responsabilidad de la Dirección General de Ciberseguridad.

Detectaron credenciales digitales modificadas

En el transcurso de los controles, los agentes advirtieron que varios jóvenes pretendían acceder a los eventos con identificaciones virtuales que habrían sido manipuladas a través de una aplicación utilizada en todo el país.

De acuerdo con la versión oficial, el procedimiento consistía en modificar la información personal de los documentos para aparentar una edad mayor a la verdadera.

Tras las intervenciones, 61 menores quedaron demorados y posteriormente fueron entregados a sus padres o a los adultos legalmente responsables de ellos.

Intervino la Justicia Federal

La Unidad Fiscal Federal de Salta intervino en el caso y ordenó avanzar con distintas actuaciones para investigar la posible falsificación de documentos.

Por su parte, la Dirección General de Ciberseguridad instó a padres y tutores a orientar y controlar el manejo de aplicaciones y recursos digitales por parte de los adolescentes. Además, aconsejó conversar con ellos sobre los peligros y las implicancias legales que puede acarrear la manipulación de documentación.

Qué consecuencias penales puede tener adulterar un DNI digital

La manipulación de documentos destinados a acreditar la identidad puede constituir un delito federal. El artículo 292 del Código Penal contempla penas de entre 3 y 8 años de prisión para la falsificación o adulteración de este tipo de credenciales.

Además, desde septiembre de 2026 rige la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil aplicable a adolescentes de entre 14 y 18 años imputados por hechos tipificados como delitos.

En ese contexto, la adulteración del DNI digital para ingresar a un evento con una edad distinta de la real puede derivar en una investigación penal, aunque las eventuales responsabilidades deberán determinarse en cada caso.

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