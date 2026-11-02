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2 de noviembre de 2026 - 07:04
Jujuy.

Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: horarios de cementerios, misas y cómo funcionarán los servicios

Jujuy se prepara para el Día de los Fieles Difuntos: conocé los horarios de cementerios, misas, cortes de calles y servicios municipales.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
Día de los Fieles Difuntos&nbsp;

Día de los Fieles Difuntos 

Este lunes 2 de noviembre se conmemorará el Día de los Fieles Difuntos, una fecha de profundo significado religioso y cultural. En San Salvador de Jujuy habrá horarios especiales en los cementerios municipales, celebraciones religiosas y modificaciones en algunos servicios municipales para facilitar la concurrencia de las familias.

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Horarios de los cementerios municipales

La Dirección de Cementerios de San Salvador de Jujuy confirmó que los cementerios municipales permanecerán abiertos de 7 a 19 horas durante el sábado 31 de octubre, el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre.

El horario también regirá para la atención al público en las oficinas administrativas.

Además, el lunes habrá restricciones de tránsito en las inmediaciones del Cementerio del Rosario, entre las 7 y las 19, debido a la instalación de puestos de venta de flores.

Desde el área solicitaron a los vecinos realizar con anticipación las tareas de limpieza y mantenimiento de sepulcros y mausoleos para evitar la concentración de trabajos durante las jornadas de mayor concurrencia. Todo Jujuy

Misas por Todos los Santos y los Fieles Difuntos

La Iglesia Catedral de Jujuy informó el cronograma de celebraciones religiosas para ambas fechas.

  • Domingo 1 de noviembre – Día de Todos los Santos: las misas serán a las 8, 10 y 11 horas. Invitaron a los fieles a llevar imágenes, estampas o cuadros de santos para recibir la bendición.

  • Lunes 2 de noviembre – Día de los Fieles Difuntos: se celebrarán misas a las 8 y a las 20 horas. También solicitaron acercar con anticipación los nombres de los seres queridos fallecidos para que sean mencionados durante las celebraciones.

Cómo funcionarán los servicios municipales el lunes 2

Por el asueto administrativo y escolar dispuesto para la jornada, habrá modificaciones en algunos servicios de San Salvador de Jujuy.

Transporte y estacionamiento:

  • El transporte urbano de pasajeros circulará con unidades reducidas, pero habrá refuerzos en las líneas que pasan cerca de los cementerios.

  • El transporte alternativo funcionará con Tarifa 1.

  • El Ascensor Urbano estará habilitado de 8 a 20.

  • El estacionamiento tarifado funcionará con normalidad.

Recolección de residuos y limpieza:

  • La recolección domiciliaria municipal y el servicio especial funcionarán normalmente.

  • La limpieza y el barrido municipal tendrán servicio reducido.

  • LIMSA mantendrá con normalidad la recolección domiciliaria y comercial, los residuos patógenos, el barrido en el microcentro y la zona de la ex Terminal, los contenedores municipales y la recolección de malezas y escombros.

Para consultas sobre los servicios de higiene urbana, los vecinos podrán comunicarse al 388-3131807.

Una fecha de recuerdo y tradición en Jujuy

El Día de los Fieles Difuntos es una jornada dedicada a recordar, honrar y rezar por quienes fallecieron. En Jujuy, la conmemoración también está atravesada por tradiciones familiares y expresiones de la cultura andina.

Una de las costumbres más arraigadas es la preparación de mesas de ofrendas, que suelen incluir panes con distintas formas, comidas y bebidas que eran del agrado de las personas fallecidas, además de flores, velas y otros elementos simbólicos.

Durante estas fechas, numerosas familias se reúnen para compartir el recuerdo de sus seres queridos y mantener vivas las tradiciones transmitidas de generación en generación.

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