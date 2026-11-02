Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: horarios de cementerios, misas y cómo funcionarán los servicios

Este lunes 2 de noviembre se conmemorará el Día de los Fieles Difuntos , una fecha de profundo significado religioso y cultural. En San Salvador de Jujuy habrá horarios especiales en los cementerios municipales, celebraciones religiosas y modificaciones en algunos servicios municipales para facilitar la concurrencia de las familias.

Jujuy. Día de los Fieles Difuntos en Jujuy: conocé el horario de los cementerios

Honrados. Así se vivió el Día de los Fieles Difuntos en los cementerios de Jujuy

La Dirección de Cementerios de San Salvador de Jujuy confirmó que los cementerios municipales permanecerán abiertos de 7 a 19 horas durante el sábado 31 de octubre, el domingo 1 y el lunes 2 de noviembre.

Ofrendas por el Día de los Fieles Difuntos

El horario también regirá para la atención al público en las oficinas administrativas.

Además, el lunes habrá restricciones de tránsito en las inmediaciones del Cementerio del Rosario, entre las 7 y las 19, debido a la instalación de puestos de venta de flores.

Desde el área solicitaron a los vecinos realizar con anticipación las tareas de limpieza y mantenimiento de sepulcros y mausoleos para evitar la concentración de trabajos durante las jornadas de mayor concurrencia. Todo Jujuy

Misas por Todos los Santos y los Fieles Difuntos

La Iglesia Catedral de Jujuy informó el cronograma de celebraciones religiosas para ambas fechas.

Domingo 1 de noviembre – Día de Todos los Santos: las misas serán a las 8, 10 y 11 horas. Invitaron a los fieles a llevar imágenes, estampas o cuadros de santos para recibir la bendición.

Lunes 2 de noviembre – Día de los Fieles Difuntos: se celebrarán misas a las 8 y a las 20 horas. También solicitaron acercar con anticipación los nombres de los seres queridos fallecidos para que sean mencionados durante las celebraciones.

Cómo funcionarán los servicios municipales el lunes 2

Por el asueto administrativo y escolar dispuesto para la jornada, habrá modificaciones en algunos servicios de San Salvador de Jujuy.

Transporte y estacionamiento:

El transporte urbano de pasajeros circulará con unidades reducidas, pero habrá refuerzos en las líneas que pasan cerca de los cementerios.

El transporte alternativo funcionará con Tarifa 1.

El Ascensor Urbano estará habilitado de 8 a 20.

El estacionamiento tarifado funcionará con normalidad.

Recolección de residuos y limpieza:

La recolección domiciliaria municipal y el servicio especial funcionarán normalmente.

La limpieza y el barrido municipal tendrán servicio reducido.

LIMSA mantendrá con normalidad la recolección domiciliaria y comercial, los residuos patógenos, el barrido en el microcentro y la zona de la ex Terminal, los contenedores municipales y la recolección de malezas y escombros.

Para consultas sobre los servicios de higiene urbana, los vecinos podrán comunicarse al 388-3131807.

Una fecha de recuerdo y tradición en Jujuy

El Día de los Fieles Difuntos es una jornada dedicada a recordar, honrar y rezar por quienes fallecieron. En Jujuy, la conmemoración también está atravesada por tradiciones familiares y expresiones de la cultura andina.

Una de las costumbres más arraigadas es la preparación de mesas de ofrendas, que suelen incluir panes con distintas formas, comidas y bebidas que eran del agrado de las personas fallecidas, además de flores, velas y otros elementos simbólicos.

Durante estas fechas, numerosas familias se reúnen para compartir el recuerdo de sus seres queridos y mantener vivas las tradiciones transmitidas de generación en generación.