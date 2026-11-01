Noviembre comienza con temperaturas agradables y pronóstico de lluvias en Jujuy

El tiempo en Jujuy

Noviembre comenzó en Jujuy con temperaturas que anticipan una semana de cambios en las condiciones del tiempo. Para este domingo 1 de noviembre, el pronóstico de Meteored indica una máxima de 27°C y una mínima de 11°C en San Salvador de Jujuy.

Durante la mañana se esperan condiciones de niebla, con una temperatura cercana a los 18°C. Por la tarde, el cielo estará parcialmente nuboso y la temperatura rondará los 24°C.

Así estará el último fin de semana de vacaciones de invierno en Jujuy Cómo estará el tiempo durante la primera semana de noviembre De acuerdo con el pronóstico extendido, los próximos días tendrán temperaturas máximas que oscilarán entre los 19°C y los 28°C, con posibilidades de lluvias y tormentas.

El detalle para San Salvador de Jujuy: Lunes 2: máxima de 24°C y mínima de 15°C. Probabilidad de lluvias del 70%.

Martes 3: máxima de 28°C y mínima de 16°C. Probabilidad de precipitaciones del 60%.

Miércoles 4: máxima de 23°C y mínima de 14°C. Se espera una jornada inestable, con un 90% de probabilidad de lluvias.

Jueves 5: máxima de 19°C y mínima de 11°C. Continuarán las posibilidades de precipitaciones, con un 80%.

Viernes 6: máxima de 26°C y mínima de 9°C. Se prevén lluvias, con una probabilidad del 80%.

Sábado 7: máxima de 19°C y mínima de 10°C, también con probabilidades de precipitaciones. Un comienzo de mes con temperaturas variables El pronóstico muestra que noviembre tendrá un arranque con amplitud térmica y cambios marcados de temperatura. Mientras que el martes podría registrarse la máxima más elevada de la semana, con 28°C, el jueves se espera un descenso que llevará la máxima a 19°C.

Además, las precipitaciones podrían presentarse en distintos momentos de la semana, especialmente entre el miércoles y el sábado. De esta manera, el inicio de noviembre estará marcado por jornadas templadas, algunos períodos de temperaturas más elevadas y condiciones de inestabilidad en San Salvador de Jujuy.

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