Por las intensas lluvias, aumentó un 50% la demanda en lavanderías de Jujuy

Las intensas lluvias y la humedad que se registran en Jujuy durante las últimas semanas generaron complicaciones para secar la ropa en los hogares. Ante esta situación, muchos vecinos comenzaron a recurrir a las lavanderías, principalmente para utilizar el servicio de secado.

Jujuy. El Niño en Jujuy: qué pasará con las lluvias y cómo podría afectar a la producción

Jujuy. El Niño en Jujuy: preparan 84 puntos vulnerables ante posibles lluvias intensas y sequia

En diálogo con Canal 4, la encargada de una lavandería local confirmó que la demanda creció considerablemente debido a las condiciones climáticas.

"Sí, bastante. Subió un 50% la demanda en estas semanas", aseguró.

La encargada explicó que gran parte de los clientes cuenta con lavarropas en sus viviendas, pero las constantes precipitaciones y la falta de espacios al aire libre dificultan el secado de las prendas.

"Por ahí la gente tiene el lavarropa en la casa y como no tiene patio entonces trae para el secado", comentó.

En este contexto, el servicio de secado se convirtió en una alternativa para quienes necesitan tener su ropa lista sin depender de que mejoren las condiciones del tiempo.

En cuanto a los plazos de entrega, la trabajadora indicó que actualmente solicitan entre tres y cuatro días para completar los pedidos.

¿Cuánto cuesta lavar y secar la ropa en Jujuy?

Además del incremento de clientes, la encargada detalló los precios que manejan actualmente en el establecimiento para los servicios de lavado y secado.

Lavado y secado de 10 prendas: $10500.

Solo secado de 10 prendas: $7500.

Según explicó, estos valores corresponden a prendas livianas, como remeras, camisas, pantalones y toallones, respetando la capacidad de carga de los equipos para garantizar un buen lavado.

También señaló que, además de los nuevos clientes que llegan por las lluvias, cuentan con personas que utilizan regularmente sus servicios. Entre ellos, mencionó a hombres que llevan semanalmente sus bolsas de ropa para lavar.

¿Cómo hacen los jujeños para secar la ropa durante los días de lluvia?

Canal 4 también salió a consultar a los vecinos sobre las alternativas que utilizan para secar sus prendas cuando las lluvias no permiten tenderlas al aire libre.

Las respuestas reflejaron distintas estrategias, desde utilizar electrodomésticos hasta improvisar espacios dentro de las viviendas.

"Esa pregunta hoy día es muy complicada de responder. Me pasó que sequé la ropa adentro, en el comedor, y había mucha humedad. También usé el secador de pelo", contó una vecina.

Otra persona explicó que utiliza un caloventor con un accesorio para secar las prendas, mientras que algunos hogares cuentan con secarropas eléctricos para resolver el problema.

Otros jujeños optan por colocar la ropa bajo techo y esperar varios días hasta que se seque completamente. "Extendemos bajo techo la ropa, en los lugares que sea. Lleva dos o tres días en secarse", expresó uno de los consultados.