El Niño en Jujuy: qué pasará con las lluvias y cómo podría afectar a la producción

La llegada de las lluvias a Jujuy y la influencia del fenómeno de El Niño generan interrogantes sobre lo que podría suceder durante los próximos meses. Aunque en otras regiones de Argentina se registran precipitaciones intensas e inundaciones, el panorama para el Noroeste Argentino (NOA) podría ser diferente.

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El ingeniero agrónomo Ezequiel Medina analizó esta situación durante una entrevista en Arriba Jujuy, por Canal 4, y explicó cómo podrían comportarse las precipitaciones, qué consecuencias tendrían sobre los suelos y de qué manera afectarían a los principales sectores productivos de la provincia.

Una de las principales preocupaciones es la posibilidad de que se registren grandes cantidades de lluvia en períodos cortos. Sin embargo, Medina explicó que, según las consultas realizadas a especialistas de la Facultad de Ciencias Agrarias, el impacto de El Niño no sería igual en todas las regiones del país.

"Principalmente acá en el NOA no vamos a tener grandes efectos, como por ejemplo está pasando en el Litoral, en La Pampa, donde está lloviendo más de lo normal", señaló.

Incluso, indicó que los pronósticos consultados contemplan la posibilidad de precipitaciones inferiores a los valores habituales en algunos sectores del norte argentino.

Respecto a las lluvias registradas durante octubre, el ingeniero sostuvo que todavía se encuentran dentro de los parámetros normales para esta época del año.

"Ahora en octubre estamos todavía dentro de lo normal, de lo que se espera que llueva", explicó. Además, recordó que en años anteriores hubo meses de octubre y noviembre mucho más secos, con incendios en distintas zonas.

En ese contexto, las precipitaciones actuales pueden resultar beneficiosas para los ecosistemas, siempre que los suelos conserven su capacidad de absorber el agua.

Cómo responde el suelo ante las lluvias intensas

Medina explicó que el comportamiento del suelo es fundamental para determinar las consecuencias de las precipitaciones. Cuando se encuentra en buenas condiciones, puede almacenar el agua y liberarla progresivamente, contribuyendo al mantenimiento del caudal de los ríos durante los períodos secos.

"El suelo es como una esponja que se encarga de absorber el agua e ir cediéndola de a poco", describió.

Para que este proceso funcione correctamente, es necesario que el terreno mantenga una estructura adecuada, con porosidad y aireación. La compactación y el sobrepastoreo pueden reducir su capacidad de infiltración y favorecer el escurrimiento superficial.

En las zonas montañosas de Jujuy, esta situación adquiere especial importancia, ya que el agua que no logra infiltrarse puede desplazarse rápidamente por las pendientes y contribuir a procesos erosivos y aludes.

El especialista destacó el papel de los bosques de queñoa en las partes altas de las cuencas, donde la vegetación ayuda a conservar los suelos y favorece la absorción del agua.

"Cuidar los bosques y cuidar principalmente estos bosquecitos también de queñua ayuda a conservar el suelo en esa zona", expresó.

Cómo podrían afectar las lluvias a la producción de Jujuy

Aunque las precipitaciones pueden beneficiar a los ecosistemas, también representan desafíos para las actividades productivas cuando dificultan las tareas agrícolas.

Medina explicó que dos de los cultivos más importantes para la economía jujeña son el tabaco y la caña de azúcar, cuyas actividades pueden verse condicionadas por el estado de los terrenos.

En el caso de la caña de azúcar, señaló que las lluvias recientes provocaron dificultades para ingresar a determinados campos durante la etapa final de cosecha. Esta situación puede generar demoras, mayores complicaciones logísticas y costos adicionales para los productores.

Con el tabaco ocurre algo similar. Cuando las precipitaciones mantienen húmedos los terrenos, se dificulta el ingreso de maquinaria y la realización de tareas como fertilización y aplicaciones agrícolas.

Por otro lado, advirtió que una eventual disminución de las lluvias en la Puna podría afectar a los productores ganaderos.

La falta de agua reduce la disponibilidad de pasturas para llamas, ovejas, cabras y vacas, lo que puede complicar la alimentación de los animales y la actividad económica de las familias que dependen de estas producciones.

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Durante la entrevista, Medina también analizó las posibles consecuencias económicas de los fenómenos climáticos que afectan a otras provincias argentinas.

Explicó que las inundaciones pueden obligar a trasladar ganado, generar estrés en los animales y afectar los ciclos reproductivos, con posibles consecuencias sobre los niveles de producción.

Si la oferta disminuye mientras la demanda se mantiene, esto podría generar presiones sobre los precios de productos como la carne.

De esta manera, aunque Jujuy no registre precipitaciones extraordinarias, los consumidores locales podrían sentir indirectamente las consecuencias de los problemas productivos en otras regiones del país.

La importancia de prepararse para los cambios climáticos

Finalmente, el ingeniero agrónomo remarcó que la adaptación será fundamental para afrontar escenarios climáticos cada vez más exigentes.

En este sentido, destacó la necesidad de que los productores consulten los pronósticos meteorológicos para organizar sus tareas y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles.

Como ejemplo, mencionó la utilización de drones para realizar aplicaciones agrícolas cuando las condiciones del suelo impiden el ingreso de tractores.

"Nos vamos a tener que empezar a adaptar desde la ciencia y desde la tecnología", sostuvo.

Medina también destacó el papel de las universidades y la investigación científica para comprender estos fenómenos y desarrollar estrategias que permitan reducir sus consecuencias.

En cuanto al panorama de Jujuy, insistió en que no corresponde anticipar un escenario de lluvias extraordinarias únicamente por la presencia de El Niño. La prioridad, según el especialista, debe estar puesta en conservar los ecosistemas, proteger los suelos y preparar a los sectores productivos para las condiciones que puedan presentarse durante la temporada de precipitaciones.