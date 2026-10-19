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19 de octubre de 2026 - 18:17
Clima.

Súper Niño: las zonas en riesgo de inundación en Argentina

El SMN anticipó que el centro-este del país será una de las zonas más afectadas por el Súper Niño, con una intensidad prevista de “fuerte o muy fuerte”.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Súper Niño: las zonas en riesgo de inundación en Argentina.&nbsp;

Súper Niño: las zonas en riesgo de inundación en Argentina. 

Argentina atraviesa una etapa marcada por mayor variabilidad climática, en el marco del fenómeno denominado “Súper Niño. El proceso comenzó a manifestarse durante los primeros días de agosto y se prolongaría, como mínimo, hasta marzo de 2027.

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Súper Niño: las zonas en riesgo de inundación en Argentina

El clima en Argentina presenta condiciones cada vez más cambiantes por el avance del llamado “Súper Niño”, un fenómeno que empezó a desarrollarse a comienzos de agosto y cuya influencia podría continuar hasta marzo de 2027.

El verde se extiende desde el noreste y abarca 17 provincias de la Argentina. Según el código de colores del SMN, esta señal representa una mayor probabilidad de precipitaciones durante el próximo trimestre.

El escenario se vincula con el Súper Niño, cuya intensidad podría llegar a su punto máximo en octubre, de acuerdo con las proyecciones de la NOAA.

Según el pronóstico trimestral del SMN, Misiones y Corrientes podrían registrar precipitaciones superiores a los valores normales, con una probabilidad de más del 55%.

La previsión también alcanza a sectores de Formosa, Chaco y Santa Fe. El panorama cobra relevancia porque actualmente rigen alertas naranjas por tormentas en Misiones y parte de Chaco, y una alerta amarilla en Corrientes.

Se trata de zonas sensibles por sus elevados niveles habituales de lluvia y por las anomalías previstas para los próximos meses.

En segundo lugar aparecen Mendoza y San Juan, dos provincias de Cuyo donde las nevadas son fundamentales para el abastecimiento de agua. Las previsiones podrían traer alivio a la emergencia hídrica que afecta a la región desde hace diez años.

Los protocolos esenciales para tener en cuenta sobre el Súper Niño

Frente a la posibilidad de lluvias intensas y otros eventos climáticos, la Agencia Federal de Emergencias presentó una serie de protocolos de prevención destinados a reducir los daños, preservar la seguridad de las personas y proteger sus bienes.

Para reducir los riesgos, es importante tomar medidas preventivas antes de la llegada de las tormentas. Entre las principales recomendaciones se encuentran mantener limpios los desagües, verificar el estado de los techos y las canaletas y asegurar los objetos que puedan volarse.

Además, se aconseja seguir los pronósticos meteorológicos y contar con los contactos de los servicios de emergencia. Mantener la calma también es clave ante cualquier situación crítica.

Las autoridades advierten que no se debe transitar por calles anegadas bajo ninguna circunstancia. Si el agua entra en una casa, hay que interrumpir el suministro eléctrico de inmediato, siempre que sea seguro hacerlo.

También se recomienda evitar el contacto con postes, carteles y cables eléctricos para reducir el riesgo de electrocución.

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