Durante octubre, el avance del Súper Niño —un evento climático que provoca que los ríos de la cuenca del Paraná alcancen niveles muy superiores a sus registros históricos habituales— volvió a modificar la estructura de generación eléctrica de la Argentina .

La producción de energía hidroeléctrica aumentó un 47,2% respecto del mismo mes del año anterior y llevó la participación de las fuentes renovables al 59,6% del total nacional, en un contexto en el que el costo de la electricidad suma cuatro meses consecutivos de descenso.

En este escenario, Yacyretá , que encabezó el ranking de generación eléctrica nacional durante octubre, continúa con las obras de expansión en el brazo Aña Cuá del río Paraná . Cuando el proyecto esté concluido, permitirá elevar en un 10% su capacidad para producir energía.

Por su parte, las centrales hidroeléctricas de más de 50 MW , que concentran el 22% de la potencia instalada en el sistema, fueron responsables del 38,4% de la electricidad efectivamente generada durante ese período. Así lo indica el Monitor Eléctrico de octubre de RICSA , que refleja una participación casi dos veces mayor a la que tienen en la capacidad total instalada.

Uno de los ejemplos más destacados se registró en Piedra del Águila, ubicada en Neuquén. Durante octubre, la central produjo 800.651 MWh, mientras que en igual período del año pasado había alcanzado los 142.653 MWh. La diferencia se traduce en un incremento interanual del 461,3%.

Las precipitaciones abundantes y el deshielo en la cuenca del río Limay hicieron que el caudal aumentara alrededor de un 43%, favoreciendo que la represa funcionara al 77% de su potencia máxima, de 1.400 MW. En conjunto con Alicurá y Pichi Picún Leufú, aportó más de 1.000 GWh extra, una cifra que explica aproximadamente el 75% del crecimiento total de la generación hidroeléctrica durante octubre.

Yacyretá lideró la generación nacional con el 15% de la producción local

Yacyretá, situada en Corrientes, encabezó el listado de centrales eléctricas del país al alcanzar una producción de 1.719.096 MWh. Ese volumen representó el 15% de toda la energía generada en la Argentina y significó un crecimiento del 21% frente a octubre de 2025.

Su posición de liderazgo se mantiene desde hace años. Construida y administrada conjuntamente por la Argentina y Paraguay, a partir del acuerdo bilateral suscripto en 1973, la represa binacional es tradicionalmente la principal fuente de generación del sistema y suministra electricidad a las dos naciones. Durante octubre, el efecto del Súper Niño favoreció su rendimiento al sostener durante todo el período un elevado nivel de agua en el río Paraná.

En conjunto, las fuentes de energía renovable —que incluyen la generación hidráulica, eólica, solar y a partir de biomasa— representaron el 59,6% de la electricidad producida en el país, lo que significó un aumento del 18,4% en comparación con el mismo período del año anterior.

En sentido opuesto, la generación térmica registró una disminución interanual del 8,8%, mientras que la nuclear experimentó un retroceso del 42,2%. En este último caso, la baja estuvo relacionada con la interrupción temporal de las operaciones de la central Embalse, en Córdoba, que dejó de funcionar el 2 de octubre para llevar adelante tareas de revisión y mantenimiento. Su reactivación estaba prevista para finales de noviembre.

Más generación limpia no implica una factura más baja para los hogares

Un mayor aporte de energía proveniente de las represas permite disminuir el uso de gas y gasoil para producir electricidad, lo que repercute favorablemente en los costos del mercado mayorista. Sin embargo, ese ahorro no implica necesariamente una disminución en el monto de la boleta de luz que reciben los hogares.

Esto se debe a que la mayor parte de los consumidores residenciales abona el Precio Estacional (PEST), establecido por la Secretaría de Energía. En octubre, ese valor alcanzó los $107.816 por MWh, lo que representó una suba del 54,8% frente al mismo mes de 2025.

De esta manera, la disminución de los costos de producción eléctrica se traduce fundamentalmente en un menor desembolso del Estado destinado a subsidiar el servicio, pero no en un alivio inmediato para los usuarios.

En octubre, el porcentaje promedio de cobertura de los usuarios residenciales alcanzó el 88%, lo que significó un incremento de 14 puntos porcentuales frente al mes anterior. Esta variación respondió a una reducción mensual del 12,9% en el costo real de referencia para ese sector. De esta manera, los subsidios representaron apenas el 12% del gasto total, su participación más baja en lo que va de 2026.

La repercusión más directa sobre el valor de la energía se observó en el mercado mayorista, donde el precio spot de la electricidad terminó octubre en 64,5 dólares por MWh. El registro implicó un retroceso del 28,4% en comparación con septiembre.

Luego del pico registrado en junio, cuando el valor spot había alcanzado los USD 189 por MWh debido a la fuerte utilización de las centrales térmicas, la cotización acumuló un descenso cercano al 66% y regresó a cifras similares a las de comienzos de 2026.

La mayor parte de la reducción registrada en octubre estuvo vinculada al rubro de energía, cuyo precio disminuyó de USD 69,3 a USD 44,9 por MWh. A su vez, el costo marginal de operación (CMO) experimentó una contracción aún más pronunciada: cayó un 42,8% en términos mensuales y se ubicó en USD 35,6 por MWh.

De acuerdo con las proyecciones de la EBY, el fenómeno del Súper Niño podría continuar, como mínimo, durante los primeros meses de 2027. En caso de que los niveles de los ríos Paraná y Limay sigan superando sus registros históricos habituales, las represas mantendrán un mayor aporte de electricidad y reducirán la necesidad de recurrir a las centrales térmicas, cuyos costos son más elevados. Bajo esas condiciones, el precio spot podría permanecer en valores reducidos.

Yacyretá inició la obra que le permitirá producir 10% más

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) comunicó que comenzaron los trabajos de ensamblaje electromecánico en la futura central hidroeléctrica de Aña Cuá, un paso clave dentro del plan destinado a aumentar su capacidad de producción eléctrica. El avance se concretó con la colocación del primer componente fijo del tubo de aspiración correspondiente a la turbina N.° 1: una estructura de unas 32 toneladas de peso, construida por la firma alemana Voith.

El proyecto hidroeléctrico está ubicado en el brazo Aña Cuá del río Paraná e incluye la construcción de tres unidades generadoras. Cuando comience a operar, sumará un 10% a la producción energética del complejo, sin necesidad de alterar el nivel del embalse principal. Para ello, utilizará el agua que fluye naturalmente por ese sector del río, con el objetivo de mantener intactas sus condiciones ambientales.

La iniciativa parte de que el agua que circula por el brazo Aña Cuá sigue su curso sin depender del funcionamiento de la represa principal. En la actualidad, ese flujo tiene un propósito ecológico, ya que contribuye a conservar el equilibrio del ambiente fluvial de la zona, pero todavía no es aprovechado para producir energía eléctrica.

La futura instalación utilizará ese caudal para generar electricidad de origen renovable, sin modificar la operatoria del embalse de Yacyretá. Su desarrollo es fruto de un extenso proceso de análisis de viabilidad, diseño y planificación técnica, que también contempló estudios y controles vinculados al impacto social y ambiental de la obra.