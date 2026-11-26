Un principio de incendio en el tren Mitre provocó momentos de tensión y desesperación durante la mañana de este jueves 26 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires. Una formación que viajaba desde José León Suárez hacia Retiro quedó detenida entre las estaciones Colegiales y Ministro Carranza, mientras los pasajeros denunciaban humo, chispazos y dificultades para respirar.
El incidente ocurrió minutos antes de las 7 de la mañana, en un sector de las vías cercano al puente de la calle Ciudad de la Paz. Los pasajeros permanecieron dentro del tren hasta que se interrumpió el suministro eléctrico y los equipos de emergencia pudieron realizar la evacuación.
Según confirmó Alberto Crescenti, titular del SAME, fueron evacuadas 219 personas. Tres pasajeros recibieron asistencia médica por ataques de pánico y descompensaciones. No se reportaron víctimas fatales.
Qué provocó el incendio en el tren Mitre
Desde Trenes Argentinos explicaron que la formación arrastró un chapón que se encontraba sobre las vías. El contacto provocó una falla en el sistema de alimentación eléctrica, con chispazos, humo y un foco de incendio debajo del tren.
Las autoridades investigan cómo llegó ese objeto al tendido ferroviario. Una de las pasajeras, identificada como Gabriela, relató en diálogo con TN los momentos de desesperación que atravesaron dentro de los vagones: "Se está prendiendo fuego el tren, hace chispas a cada rato, porque lo quieren hacer andar. Estamos dentro de la formación y no nos dejan bajar", contó mientras esperaba la evacuación.
La mujer también describió que varias personas lloraban y tenían dificultades para respirar por el humo que ingresaba a los vagones.
"Hay gente llorando, muy mal. Tenemos dificultades para respirar" "Hay gente llorando, muy mal. Tenemos dificultades para respirar"
Los bomberos debieron esperar que se cortara la energía eléctrica del tercer riel para permitir el descenso seguro de los pasajeros. La evacuación comenzó alrededor de las 7.30, con intervención de Bomberos, Policía de la Ciudad y SAME.
Tren Mitre: los tres ramales quedaron interrumpidos
Como consecuencia del incidente, el servicio del tren Mitre fue interrumpido en sus tres ramales:
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José León Suárez.
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Bartolomé Mitre.
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Tigre.
La suspensión afectó a numerosos usuarios que se dirigían a trabajar o estudiar durante las primeras horas del jueves. Hasta la última actualización de los reportes, no se había informado un horario confirmado para la normalización completa de la circulación.
Las autoridades continuaban trabajando sobre la formación y el tendido eléctrico para determinar el alcance de los daños y las condiciones necesarias para restablecer el servicio.
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