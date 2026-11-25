El norte argentino tiene destinos fascinantes, donde conviven legados históricos , costumbres milenarias , una gastronomía exquisita y escenarios naturales únicos. Entre sus rincones sobresale un pueblo que parece suspendido en la montaña, un sitio perfecto para unas escapadas que desconecten de la rutina y ofrezcan contacto con la naturaleza.

La localidad en cuestión es Iruya , ubicada en Salta , un pequeño poblado enclavado entre las quebradas de los Andes , cuyo paisaje parece propio de una imagen de postal. Forma parte de la Reserva de Biosfera de las Yungas , reconocida y protegida por la Unesco desde 2002 , un territorio que reúne extensas áreas boscosas, praderas naturales y sectores destinados a la actividad agrícola.

Más allá de sus atractivos naturales, Iruya conserva intacta buena parte de su identidad cultural , que se expresa en celebraciones tradicionales , bailes ceremoniales y recorridos que permiten descubrir las huellas de la presencia incaica en la zona. Su propuesta también incluye una variada oferta gastronómica , con platos típicos como tamales , humitas , locro , guiso de quinoa y las clásicas empanadas salteñas .

Este pueblo salteño está situado en el extremo noroeste de la provincia, próximo a la frontera jujeña , a unos 300 kilómetros de la ciudad capital. Su emplazamiento se encuentra a 2.780 metros de altura sobre el nivel del mar y forma parte de la Reserva de Biosfera de las Yungas .

Escapadas: ¿Qué puedo hacer en Iruya?

Recorrer Iruya caminando permite vivir una experiencia singular, con la impresión de que sus construcciones están suspendidas sobre la ladera de la montaña. La localidad mantiene su trazado tradicional, con callejuelas estrechas, adoquinadas y de pronunciadas pendientes, junto a viviendas de adobe que parecen formar parte de una postal. Todo el conjunto está enmarcado por imponentes cerros y un entorno natural de enorme atractivo.

Entre los sitios que merecen una parada se encuentra la iglesia de San Roque y Nuestra Señora del Rosario, construida aproximadamente en 1753 y situada en el acceso a la localidad. En el espacio ubicado frente al templo tienen lugar celebraciones como la Fiesta Patronal, el Carnaval andino y distintas festividades tradicionales. Se trata de uno de los puntos más representativos de Iruya, tanto por su valor histórico como por su importancia cultural.

En los alrededores de la localidad hay distintas propuestas para explorar, entre ellas el recorrido de los Caminos del Inca, que permite descubrir vestigios de antiguas construcciones y santuarios prehispánicos. Otra alternativa es el Circuito de los Cóndores, un trayecto ideal para observar a estas aves mientras planean sobre las cumbres. Además, existe la posibilidad de avanzar a pie o a caballo por el cauce del río Iruya hasta llegar a San Isidro, un paraje situado a unos 8 kilómetros del pueblo.

Cómo llegar a Iruya

Pese a pertenecer territorialmente a Salta, el acceso más sencillo a Iruya se realiza a través de la provincia de Jujuy. Para llegar desde Humahuaca, es necesario circular por la Ruta Nacional 9 hacia el norte y continuar por las rutas provinciales 13 y 133. El recorrido combina tramos de montaña, sectores pavimentados y caminos de ripio compactado, y atraviesa el Abra del Cóndor. El viaje demanda alrededor de dos horas.