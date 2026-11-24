Un intenso temporal golpeó este martes por la tarde a distintos sectores de la provincia de Jujuy con una fuerte tormenta, ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de granizo. La ciudad de Perico fue una de las localidades más afectadas.

SMN. Tormentas en Jujuy: sigue el alerta amarilla y se extiende hasta el miércoles

Además, las intensas precipitaciones provocaron anegamientos en distintas calles, mientras que también se reportó una importante caída de granizo.

Una de las instituciones perjudicadas fue la Escuela N° 214 Ejército del Norte, ubicada en el barrio Santa Rosa. El establecimiento sufrió serias complicaciones debido al ingreso y acumulación de agua en las aulas. Ante esta situación, las autoridades debieron suspender las clases, ya que el anegamiento de los espacios escolares impidió el desarrollo normal de las actividades educativas.

En Alto Comedero, en el sector de las 47 Hectáreas cayeron varios postes de luz y tuvieron que cortar el suministro eléctrico.

También, la tormenta provocó demoras en el aterrizaje de un avión procedente de Buenos Aires. La aeronave había partido desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino al Aeropuerto Internacional Gobernador Horacio Guzmán.

Temporal en Perico.

Sigue el alerta por tormentas en Jujuy

Las tormentas en Jujuy podrían intensificarse durante la noche de este martes 24 de noviembre y la madrugada del miércoles 25, según la alerta amarilla emitida por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). El aviso comprende distintos sectores de la provincia, incluida San Salvador de Jujuy, donde las lluvias podrían comenzar antes, durante la tarde, y aumentar su intensidad hacia la noche.

El organismo anticipa precipitaciones abundantes en períodos cortos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas fuertes y posible caída de granizo. La acumulación de agua prevista se ubica entre 20 y 40 milímetros, aunque estos valores podrían superarse de manera localizada.

Qué zonas están afectadas

La alerta amarilla del SMN alcanza a distintas localidades de los Valles, las Yungas y sectores de la Quebrada.

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Zonas comprendidas

El Carmen.

Ledesma.

Palpalá.

San Antonio.

San Pedro.

Santa Bárbara.

Valle Grande.

Zona baja de Doctor Manuel Belgrano, incluida San Salvador de Jujuy.

Zona baja de Tilcara.

En estos sectores se esperan tormentas aisladas, algunas localmente fuertes. Esto significa que las condiciones pueden variar considerablemente entre localidades: mientras en algunos lugares podrían registrarse lluvias intensas, en otros las precipitaciones podrían ser más débiles o intermitentes.

La advertencia amarilla indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de provocar daños e interrupciones momentáneas de actividades cotidianas.