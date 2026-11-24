El Papa Francisco dejó escritos durante más de tres décadas sus pensamientos más íntimos , sus temores, sus momentos de debilidad y experiencias que interpretó como encuentros con el diablo. Esas confesiones, que nunca había compartido públicamente, salieron a la luz este martes 24 de noviembre con la publicación de su diario personal, u n libro respaldado por el Vaticano y autorizado por el actual pontífice, León XIV.

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Uno de los fragmentos más impactantes es aquel en el que Jorge Mario Bergoglio aseguró haber visto al demonio en tres oportunidades . En una de esas experiencias, ocurrida en una capilla, escribió: "Me miró con ojos llameantes".

El libro también revela episodios de angustia, sentimientos de culpa, conflictos internos y una profunda crisis espiritual que atravesó durante su pontificado. La publicación permite conocer un costado poco conocido de Francisco, fallecido el 21 de abril de 2025, a los 88 años.

De dónde salió el diario del Papa Francisco y qué dijo el Vaticano

El libro se titula El diario personal del Papa Francisco y reúne anotaciones realizadas por Bergoglio entre diciembre de 1992 y agosto de 2024. No se trata de un documento filtrado ni de una publicación sin autorización de la Iglesia. Los escritos pertenecían al propio Francisco y fueron conservados en una pequeña agenda de tapas negras que utilizaba desde su etapa en Buenos Aires.

El encargado de recopilar y presentar ese material fue el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, amigo y colaborador cercano de Bergoglio, quien actualmente dirige el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. En una entrevista con los medios oficiales del Vaticano, Fernández contó que conoció la existencia del diario durante una conversación privada con Francisco en la residencia de Santa Marta.

Mientras hablaban sobre documentos personales, el Papa le mostró una agenda que utilizaba para registrar sus reflexiones y le dio a entender que, llegado el momento, podría compartir aquellos escritos que sirvieran para ayudar espiritualmente a otras personas. Después de la muerte de Francisco, Fernández conversó con León XIV sobre ese material. El actual Papa encontró la caja donde estaban guardados los documentos y se la entregó para que pudiera realizar el trabajo editorial.

Según explicó el cardenal, León XIV estuvo de acuerdo con la publicación y con la selección realizada. La obra fue publicada por la Librería Editorial Vaticana y distribuida simultáneamente en cinco idiomas y 94 países.

La edición no reproduce absolutamente todas las anotaciones. Fernández explicó que decidió omitir referencias prácticas sin interés público, algunos asuntos privados de personas que todavía viven y fragmentos escritos mediante símbolos difíciles de interpretar. Por lo tanto, se trata de una selección autorizada de los escritos personales del Papa Francisco, acompañada por comentarios del cardenal para comprender su contexto.

Las tres veces que Francisco aseguró haber visto al diablo

Entre las revelaciones más sorprendentes aparecen tres experiencias que Bergoglio describió como encuentros con el demonio. En una anotación del 24 de enero de 2021 recordó esas situaciones, que habían ocurrido en distintos momentos de su vida.

La primera se remontaba a aproximadamente 15 años antes, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires. Según su relato, vio una figura desde la ventanilla de un automóvil y quedó profundamente impresionado por su mirada.

"No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores" "No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores"

La segunda experiencia ocurrió en una capilla de las carmelitas. En esa oportunidad, Francisco aseguró haber visto nuevamente aquella presencia y describió una mirada todavía más intensa.

"Me miró con ojos llameantes" "Me miró con ojos llameantes"

El tercer episodio habría ocurrido en Roma, después de un viaje a Chile, durante un período especialmente complejo para la Iglesia por las denuncias de abusos sexuales.

En sus anotaciones, Francisco contó que volvió a percibir la presencia del demonio y que esta vez también escuchó una voz.

"Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo" "Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo"

Otro pasaje, fechado en junio de 2018, relata una experiencia que el pontífice interpretó como una visión de las puertas del infierno. En medio del temor, aseguró que recurrió al rosario y a la oración.

Estas experiencias corresponden a las vivencias espirituales que Francisco registró en sus escritos privados. Su publicación no constituye una comprobación independiente de apariciones sobrenaturales.

Pero el diario no habla únicamente del diablo. También revela a un hombre profundamente autocrítico, que se cuestionaba sus errores, su carácter y las decisiones que había tomado. En una anotación de diciembre de 2022, Bergoglio se describió con una dureza poco habitual en sus intervenciones públicas, cuestionando su orgullo y su autosuficiencia.

El libro también permite conocer una crisis espiritual que atravesó entre 2021 y 2022. Durante ese período, marcado por problemas de salud, tensiones internas y decisiones difíciles, Francisco escribió sobre sentimientos de soledad, agotamiento y desolación. El cardenal Fernández explicó que aquella etapa terminó convirtiéndose en un proceso de transformación espiritual, en el que el pontífice profundizó su confianza en Dios.

En sus páginas también aparecen reflexiones sobre la misericordia, el envejecimiento, el miedo a morir y su preocupación por no estar a la altura de la responsabilidad que tenía frente a la Iglesia.

Más allá de las visiones del demonio, el diario muestra una faceta profundamente humana del Papa argentino: la de alguien que, incluso mientras conducía a millones de fieles, enfrentaba sus propias dudas, temores y conflictos interiores.

A más de un año de su muerte, sus anotaciones privadas permiten conocer una dimensión de Jorge Mario Bergoglio que permaneció reservada durante gran parte de su vida.