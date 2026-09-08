León XIV homenajeará al papa Francisco en la Catedral durante su visita a la Argentina

El papa León XIV encabezará un homenaje a Francisco durante su próxima visita a la Argentina. La ceremonia está prevista para el lunes 9 de noviembre en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde Jorge Mario Bergoglio fue arzobispo durante 15 años antes de convertirse en Papa.

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De acuerdo con el itinerario tentativo que se prepara para la visita papal, León XIV llegará por la tarde a la Catedral Metropolitana acompañado por los obispos argentinos . Allí encabezará la celebración de las vísperas, tendrá un momento de oración y posteriormente realizará un homenaje a Francisco, fallecido en Roma el 21 de abril de 2025 .

La elección del lugar tiene un fuerte contenido simbólico. Bergoglio estuvo al frente de la Arquidiócesis de Buenos Aires entre 1998 y 2013 y la Catedral fue su sede episcopal hasta su elección como pontífice.

Desde allí presidió numerosas celebraciones religiosas y actividades de la Iglesia porteña, aunque una de las características de su tarea pastoral fue también su presencia frecuente en barrios populares, hospitales, cárceles y villas.

Llegada del papa León XIV

Después del homenaje, León XIV tiene previsto compartir una cena con los integrantes de la Conferencia Episcopal Argentina.

La Catedral Metropolitana se transformó además en uno de los principales espacios de recuerdo de Francisco tras su muerte. Allí se realizaron celebraciones religiosas y homenajes que convocaron a miles de personas.

Cómo será la agenda del Papa en Buenos Aires

El homenaje a Francisco cerraría una intensa jornada del lunes 9 de noviembre.

Según la planificación que analiza el Vaticano, León XIV comenzará sus actividades en el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en Claypole. Posteriormente regresará a la Ciudad de Buenos Aires para celebrar una misa en inmediaciones del Monumento de los Españoles, luego de realizar un recorrido en papamóvil.

Más tarde visitará el campus Papa Francisco de la Universidad Católica Argentina, donde está previsto un encuentro con representantes del mundo laboral, entre ellos empresarios, sindicalistas, trabajadores y movimientos sociales.

La siguiente actividad será en el Palacio San Martín, con un encuentro ecuménico e interreligioso. Desde allí partirá hacia la Catedral Metropolitana.

El cronograma fue revisado por una comitiva de avanzada del Vaticano y deberá recibir la aprobación definitiva de la Secretaría de Estado antes de su anuncio oficial.

El papa León XIV visitará el país.

La visita de León XIV a la Argentina

Argentina será el segundo país de la gira sudamericana que llevará al Papa por Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre.

El domingo 8, tras arribar desde Uruguay, está previsto que León XIV coloque una ofrenda floral frente al monumento al general José de San Martín. También mantendría una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y posteriormente brindaría un mensaje ante autoridades, integrantes de la sociedad civil y representantes diplomáticos en el Palacio Libertad.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde celebrará una misa y se reunirá con religiosos, sacerdotes, consagrados y seminaristas.

Luego regresará a Buenos Aires para participar esa noche de una vigilia junto a jóvenes, una actividad que habría sido especialmente solicitada por el Pontífice.

El miércoles 11, último día previsto de su paso por Argentina, visitará el complejo penitenciario de Devoto y luego viajará hacia Luján. Allí celebrará una misa ante la Virgen de Luján antes de continuar su gira rumbo a Perú.

El diálogo interreligioso tendrá un lugar importante en la visita

La preparación de la visita comenzará varias semanas antes con la llegada a Buenos Aires del cardenal George Jacob Koovakad, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso.

El religioso indio tendrá participación en la organización del encuentro interreligioso previsto en el Palacio San Martín. También mantendrá reuniones con autoridades nacionales y porteñas y realizará una visita a la Universidad Católica Argentina.

Koovakad tuvo durante los últimos años un papel relevante en la organización de los viajes internacionales del Vaticano y actualmente está al frente del organismo encargado de las relaciones de la Santa Sede con las religiones no cristianas.

Su participación anticipa uno de los ejes que tendrá la visita de León XIV: el diálogo interreligioso, junto con las actividades institucionales y los encuentros pastorales.

Aerolíneas Argentinas podría trasladar a León XIV

Otro de los puntos que permanece en definición es la logística aérea del viaje.

Una de las alternativas que se analiza es que un avión de Aerolíneas Argentinas viaje a Montevideo para trasladar al Papa hasta el Aeroparque Jorge Newbery y dar inicio a la etapa argentina de la gira.

La compañía también aparece como una de las posibilidades para realizar otros traslados del Pontífice durante su paso por Sudamérica, aunque ese esquema todavía deberá confirmarse oficialmente.

La visita de León XIV tendrá así un momento especialmente significativo en Buenos Aires: el sucesor de Francisco recordará al primer Papa argentino y latinoamericano precisamente en la Catedral desde la cual Bergoglio desarrolló buena parte de su tarea antes de llegar al Vaticano.