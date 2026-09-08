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8 de septiembre de 2026 - 09:57
Frontera.

Cerraron el Paso de Jama por nieve y fuertes vientos

Las condiciones meteorológicas complican el tránsito hacia Chile por el Paso de Jama. Reportaron nieve, viento fuerte y sectores de la ruta intransitables.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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La información fue comunicada por la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), dependiente del Ministerio de Seguridad de Jujuy, y coincide con el Reporte Diario N°1 de los Complejos Fronterizos de la Provincia El Loa, del lado chileno.

Cómo está el Paso de Jama esta mañana

Según el parte difundido este martes, el Complejo Fronterizo Integrado Jama está NO HABILITADO para el tránsito.

Las condiciones informadas son:

  • Temperatura: -5°C en el último reporte oficial.
  • Clima: nubosidad parcial y viento fuerte.
  • Nieve: acumulación entre los kilómetros 50 y 100.
  • Estado de la ruta: no transitable en el sector afectado.

El problema principal se encuentra del lado chileno del corredor internacional. La conexión del Paso de Jama se realiza desde Jujuy por la Ruta Nacional 52 y continúa en Chile a través de la Ruta 27-CH.

Ante estas condiciones, no está permitido el cruce fronterizo por Jama y quienes tenían previsto viajar hacia Chile deberán aguardar una nueva actualización de las autoridades.

El sitio oficial argentino identifica al Paso de Jama como el corredor que une Paraje Jama con San Pedro de Atacama a través de la RN 52.

Nieve y viento complican la circulación

El reporte de este martes muestra un escenario complejo en distintos puntos de la alta cordillera. Además de la nieve acumulada en el corredor de Jama, se registran fuertes vientos. En el caso del Complejo Sico, también cerrado, se informó nieve sobre la calzada, sectores con viento blanco y presencia de hielo.

Por esta razón, las autoridades recomiendan consultar los partes oficiales antes de iniciar un viaje hacia los pasos fronterizos, ya que las condiciones pueden modificarse durante la jornada.

Cómo están todos los complejos fronterizos

El Reporte Diario N°1 de los Complejos Fronterizos de la Provincia El Loa, correspondiente al 8 de septiembre, informa el siguiente panorama:

Paso de Jama: NO HABILITADO. Hay nieve entre los kilómetros 50 y 100 y la ruta se encuentra no transitable. Se registra nubosidad parcial, viento fuerte y, según el parte de Seguridad Vial de Jujuy, una temperatura de -5°C.

Ollagüe: HABILITADO. Atención de 8 a 18 horas. Permitido para todo tipo de vehículos. La ruta está transitable entre los kilómetros 0 y 195. Nubosidad parcial y vientos de entre 40 y 60 km/h.

Hito Cajón: HABILITADO. Atención de 8 a 18 horas y circulación para todo tipo de vehículos. Ruta transitable entre los kilómetros 0 y 43. Nubosidad parcial y viento fuerte.

Sico: NO HABILITADO. Entre los kilómetros 232 y 260 hay nieve en la calzada; desde el 260 al 279 se registra viento blanco y entre los kilómetros 286 y 287 hay hielo sobre la ruta.

San Pedro de Atacama: HABILITADO. Atención de 8 a 18 horas. Se registra nubosidad parcial y vientos de entre 25 y 50 km/h.

Los horarios corresponden a los informados en el reporte de los complejos fronterizos de la Provincia El Loa, Chile.

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