Habilitaron el Paso de Jama: desde qué hora se puede cruzar hacia Chile

El Paso de Jama fue habilitado a media mañana de este martes tras permanecer cerrado por las condiciones climáticas.

El Paso de Jama quedó habilitado este martes 8 de septiembre desde las 11:25 para todo tipo de vehículos, según la última actualización difundida por la Agencia Provincial de Seguridad Vial de Jujuy. La apertura se produjo luego del cierre registrado durante la mañana por las condiciones meteorológicas en la zona cordillerana.

Durante las primeras horas del día, el complejo fronterizo permaneció no habilitado debido a la presencia de nieve, fuertes vientos y sectores de la ruta que no estaban transitables , principalmente del lado chileno. En ese momento también se había informado una temperatura de -5°C .

Con la nueva actualización, las autoridades confirmaron que el corredor internacional se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos .

Estado: habilitado.

habilitado. Horario: desde las 11:25 hasta las 20:00 , hora Argentina/Chile.

desde las , hora Argentina/Chile. Tránsito local: transitable con precaución.

transitable con precaución. Clima: despejado.

despejado. Temperatura: 1°C.

El cambio es importante respecto del panorama registrado durante la mañana. A primera hora se había reportado nieve entre los kilómetros 50 y 100, viento fuerte y ruta no transitable en ese sector, situación que había impedido el cruce fronterizo.

De -5°C y nieve a la reapertura del paso

Las condiciones en la zona de alta montaña pueden modificarse rápidamente. Durante la mañana, el reporte advertía sobre nieve y fuertes ráfagas, mientras que en la actualización de las 11:25 el clima figura despejado y con una temperatura de 1°C.

Por ese motivo, aunque el Paso de Jama ya se encuentra operativo, se solicita circular con precaución y mantenerse informado sobre nuevas actualizaciones antes de emprender el viaje.