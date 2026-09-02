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2 de septiembre de 2026 - 16:15
Frontera.

El Paso de Jama está habilitado para todo tipo de vehículos en este lunes 31 de agosto

El Paso de Jama quedó habilitado este lunes en ambos sentidos y para todo tipo de vehículos. Piden precaución por hielo en la Ruta 27-CH.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Chile Pasod e jama
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La habilitación alcanza a vehículos particulares, transporte de pasajeros y transporte de carga, aunque se mantiene la recomendación de circular con precaución debido a la presencia de hielo en un sector de la Ruta 27-CH.

Cuáles son los horarios del Paso de Jama

El complejo fronterizo funcionará este lunes en los siguientes horarios:

  • Argentina: de 9 a 19 horas.
  • Chile: de 8 a 18 horas.

La diferencia corresponde al huso horario vigente en cada país.

Quienes tengan previsto viajar deben considerar estos horarios para realizar los trámites migratorios y aduaneros correspondientes antes del cierre del complejo.

La Ruta 27-CH está transitable con precaución

Si bien el corredor volvió a estar habilitado completamente, todavía quedan sectores que requieren especial atención. En la Ruta 27-CH, entre los kilómetros 55 y 56,3, se registra acumulación de hielo sobre la calzada. Por este motivo, el tránsito se encuentra habilitado pero con indicación de circular con precaución.

La recomendación es reducir la velocidad, evitar maniobras bruscas y respetar las indicaciones que puedan realizar los equipos que trabajan en la zona.

Cómo está el tiempo en Jama

Durante la mañana de este lunes las condiciones meteorológicas eran favorables para la circulación.

El reporte indica:

  • Cielo despejado.
  • Temperatura: -6°C.

Las bajas temperaturas continúan siendo un factor a considerar, especialmente por la posibilidad de formación de hielo en sectores de alta montaña.

Jama vuelve al tránsito general

La habilitación completa representa un cambio importante respecto de los últimos días. Tras el cierre prolongado del corredor por las fuertes nevadas y la acumulación de hielo en territorio chileno, la circulación había comenzado a retomarse de manera gradual mediante convoyes exclusivos para transporte de carga. Durante esas jornadas se alternó el sentido de circulación: un día avanzaban camiones desde Argentina hacia Chile y al siguiente desde Chile hacia Argentina.

Desde este lunes, en cambio, el tránsito vuelve a estar permitido en los dos sentidos y para todo tipo de vehículos.

Precaución antes de viajar

Aunque Jama se encuentra habilitado, quienes tengan previsto cruzar hacia Chile deben continuar atentos a las condiciones meteorológicas. En alta montaña el tiempo puede modificarse rápidamente y las bajas temperaturas pueden generar nuevas formaciones de hielo sobre la ruta. Por eso, antes de emprender viaje se recomienda verificar el estado del paso y de las rutas de acceso.

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