Paso de Jama: Se evalúa habilitar el tránsito de turistas y vehículos particulares desde el sábado

Paso de Jama

Luego de lo que fue la apertura progresiva para el paso de camiones por el Paso de Jama debido a las mejoras en las condiciones climáticas, desde Gendarmería Nacional están evaluando habilitar a partir del próximo sábado una ventana de una hora al mediodía para el tránsito de turistas y demás usuarios.

En este sentido es importante recordar que esta medida aún no se encuentra confirmada y dependerá de las condiciones meteorológicas y de transitabilidad en Jama.

Así también las autoridades chilenas informaron que se prevén condiciones meteorológicas favorables hasta el domingo 30 de agosto, estimándose posteriormente el ingreso de un nuevo frente de mal tiempo. Por tal motivo, la operatoria del Paso Internacional será evaluada permanentemente de acuerdo con la evolución climática

Paso progresivo de camiones Desde el último miércoles se lleva adelante un paso progresivo de camiones desde Chile a Argentina y Argentina Chile. El mismo es para 100 camiones por convoy y se va alternando según los días ya que el recorrido se hace por una sola mano debido a que todavía existe un único carril habilitado en sectores del corredor.

Los camiones circularán únicamente mediante convoyes coordinados, no encontrándose autorizada su circulación individual. Cómo es el paso del convoy El reporte correspondiente al 27 de agosto establece una habilitación restringida exclusivamente para transporte de carga con ingreso a Chile. Las condiciones son: - Un máximo de 100 camiones. - Circulación únicamente desde Argentina hacia Chile. - Tránsito en un solo sentido. - Desplazamiento organizado en convoy. - Escolta de organismos chilenos, entre ellos Vialidad y Carabineros. - Velocidad máxima de 40 kilómetros por hora. La circulación será más lenta de lo habitual. El recorrido entre Jama y San Pedro de Atacama, que para un camión normalmente demanda unas cuatro horas, podría extenderse hasta aproximadamente seis horas bajo estas condiciones. Por qué todavía no se abre normalmente el Paso de Jama La habilitación de los convoyes no significa que Jama haya recuperado su funcionamiento habitual. Por el momento continúan excluidos: Automóviles particulares. Camionetas particulares. Tránsito turístico. Circulación simultánea en ambos sentidos. Carabineros indicó que la apertura continuará de manera controlada y gradual, mientras se evalúa el comportamiento de la ruta después de las fuertes nevadas.

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