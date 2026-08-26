Una vez habilitado el Paso de Jama se mantendrá la restricción del paso de camiones en Purmamarca

Ante la importante cantidad de camiones varados en diferentes localidades de la provincia de Jujuy como así también en Güemes, provincia de Salta, desde la Agencia de Seguridad Vial adelantaron que la restricción del paso de camiones en Purmamarca se mantendrá una vez habilitado el Paso de Jama .

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La intención de esta medida es un ascenso “ordenado y escalonado” entendiendo que hay más de 500 camiones varados en Jujuy y más de 120 en Güemes . El Paso de Jama continúa cerrado y no hay fecha de cuando se pueda hablitar ya que depende de las condiciones del tiempo tanto en Argentina como del lado chileno.

“Una vez que haya paso, Gendarmería y Aduana tienen un plan de paso alternado para que sea parejo el ingreso y egreso ” de los camiones, adelantaron desde Seguridad Vial. En este sentido hay que recordar que solo en Jama hay 290 camiones varados.

En Purmamarca la situación continuará como está hasta el momento, con la restricción para que los camiones puedan subir hasta Jama y el recorrido por la Ruta 9 y 52 sea “ordenado y escalonado para que no colapse todo de nuevo ”, agregaron las autoridades.

Esta medida fue adoptada el pasado 19 de agosto por la continuidad del cierre del paso fronterizo y la acumulación de camiones que comenzaba a registrarse en el lugar, con temperaturas muy frías, acumulación de nieve y la falta de asistencia tanto sanitaria como alimentaria que necesitaban los camioneros.

En este sentido también anunciaron que Gendarmería Nacional mantendrá un control permanente en la localidad de Volcán mientras continúe cerrado el paso fronterizo.

Esta decisión había sido adoptada luego de una reunión de coordinación realizada en el Ministerio de Seguridad de la Provincia, con participación de autoridades provinciales, la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Aduana, Defensa Civil, Vialidad Nacional y Gendarmería Nacional.

Más de 500 camiones varados

En relación al último relevamiento de los camiones que permanecen en los distintos Destacamentos y localidades de Jujuy a la espera de la habilitación del Paso Internacional de Jama.

Las localidades con camiones varados son:

- TUMBAYA: con 4 camiones en el playón de acceso sur.

- LEÓN: con 5 camiones

- LOZANO: con 11 camiones

- VOLCÁN: con 25 camiones

- LOS LAPACHOS: con 160 camiones

- PAMPA BLANCA: con 2 camiones

- DESTACAMENTO RÍO PIEDRAS: con 4 camiones

- SUSQUES: con 2 camiones

- PASO DE JAMA: con 290 camiones en el playón de estacionamiento y banquina de RN N° 52.

Es así que el número total de camiones varados en las diferentes localidades de la provincia, al 24 de agosto, es de 503.

Más de 120 camiones en Güemes

El periodista de General Güemes, Sergio Tapia, explicó que una importante cantidad de camiones se encuentran detenidos en esa localidad salteña a la espera de novedades sobre la apertura del Paso de Jama.

Según detalló “hay más de 120 camiones a la espera de ingresar a Jujuy cuando habiliten el Paso de Jama” y dijo que la mayoría pertenece a una empresa de transporte internacional que moviliza productos congelados.