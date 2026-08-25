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25 de agosto de 2026 - 20:08
Clima.

¿Cuándo llegará la tormenta de Santa Rosa a Jujuy?

La tormenta de Santa Rosa se trata de un fenómeno climático recurrente que se da a fines de agosto que combina una creencia popular y religiosa.

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Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Imagen ilustrativa.

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Rigen alertas por vientos, tormentas y nevadas.

La llegada del final de agosto vuelve a instalar una de las tradiciones meteorológicas más arraigadas en Argentina y varias provincias del país como es la llegada de la tormenta de Santa Rosa. La misma está prevista para el próximo domingo 30 de agosto.

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En relación a la provincia de Jujuy, el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa muy bajas probabilidades de lluvias tanto para el sábado 29 como el domingo 30. En este sentido marca “0%” de probabilidades de lluvias o tormentas.

El SMN marca para ese día una jornada calurosa con una temperatura mínima de 12° y una máxima de 22°, con cielo parcialmente cubierto.

¿Qué es la tormenta de Santa Rosa?

Según el SMN, la denominada tormenta de Santa Rosa no corresponde a un fenómeno meteorológico específico, sino a una tradición popular que relaciona la aparición de lluvias y tormentas intensas durante los últimos días de agosto o los primeros de septiembre con la festividad de Santa Rosa de Lima.

La tradición tiene su origen en una leyenda de 1615, cuando la religiosa habría logrado, mediante sus oraciones, desatar una tormenta que impidió el desembarco de piratas en Lima.

Santa Rosa de Lima fue declarada patrona de Lima y de América. El relato sostiene que aquella intervención milagrosa protegió a la ciudad y, con el paso del tiempo, los temporales registrados hacia el final del invierno en el hemisferio sur comenzaron a asociarse con su figura.

Santa Rosa de Lima.

Santa Rosa de Lima.

Aunque la festividad religiosa originalmente se celebraba el 30 de agosto, la Iglesia Católica modificó la fecha en 1969 y la trasladó al 23 de agosto. Sin embargo, en distintas regiones de Argentina se mantiene la tradición de esperar la tormenta hacia fines de agosto.

Por ahora, el pronóstico para Jujuy no anticipa lluvias para el domingo 30, aunque las condiciones meteorológicas pueden modificarse a medida que se acerque la fecha.

¿Qué dice la ciencia sobre este fenómeno?

Un estudio realizado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) en 2024 analizó los datos de precipitaciones entre 1906 y 2023. El informe halló que, en los 118 años de registro, en 67 oportunidades se produjeron tormentas en esas fechas. Esto representa un 57% de los casos, aunque no siempre estuvieron asociadas a precipitaciones intensas o abundantes.

El SMN aclara una creencia común. “Aunque popularmente se espera que la tormenta de Santa Rosa sea más fuerte que cualquier otra, no hay evidencia de que esto sea siempre así“, explica el organismo.

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