Cómo reemplazar la carne vacuna ante la baja del consumo: qué recomienda una nutricionista

Ante la baja en el consumo de carne vacuna , muchas familias buscan alternativas para mantener una alimentación equilibrada sin perder nutrientes esenciales. La nutricionista Agustina Quispe (MP 290) explicó cuáles son las principales opciones para reemplazarla y cómo combinarlas correctamente.

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La profesional remarcó que la carne vacuna tiene un importante aporte nutricional, pero aclaró que existen otros alimentos capaces de cubrir buena parte de esas necesidades. “ La carne vacuna tiene un excelente aporte de proteínas, hierro y vitaminas del complejo B . No sólo tenemos que pensar en el alimento como tal, sino también en los nutrientes”, señaló Quispe. Entre las alternativas mencionó al pollo, el cerdo y el huevo como fuentes de proteínas que pueden incorporarse de manera habitual en la alimentación.

Quispe destacó que en los últimos años aumentó el consumo de legumbres como lentejas, garbanzos, porotos y soja. “Tienen una buena base de proteínas y también hierro. Si bien el hierro que aporta la legumbre no es de la misma calidad que el de la carne, podemos ayudar a que sea absorbido por nuestro cuerpo ”, explicó.

Para mejorar esa absorción, recomendó combinar las legumbres con alimentos ricos en vitamina C. “Podemos hacer una ensalada con vegetales verdes y legumbres , y agregar tomate, pimiento, jugo de naranja o de limón. Así ayudamos a que el hierro pueda absorberse mejor”, indicó.

El pescado, otra opción que todavía se consume poco

La especialista también se refirió al bajo consumo de pescado y destacó sus beneficios nutricionales. “El pescado tiene un excelente aporte de proteínas y grasas saludables, como el omega-3, que son grasas esenciales que tenemos que incorporar a través de los alimentos porque nuestro cuerpo no las genera”, explicó.

Quispe consideró que todavía falta incorporar más este alimento en las costumbres de consumo y señaló que las ofertas y promociones comerciales también podrían ayudar a incentivar su elección.

Respecto de los medallones o productos procesados a base de pescado, aclaró que no tienen las mismas características que el producto fresco. “Las formitas o los medallones ya están un poco más procesados. Tienen mezclas con hidratos de carbono y, en algunos casos, una precocción en fritura. No sería lo ideal, aunque puede servir para empezar a introducir el pescado de a poco”, sostuvo.

¿Qué pasa si se deja de consumir carne vacuna?

Consultada sobre las posibles consecuencias de eliminar completamente la carne vacuna sin realizar reemplazos adecuados, Quispe explicó que pueden aparecer déficits nutricionales. “Pueden empezar a aparecer deficiencias de proteínas, vitaminas o vitamina B12, por ejemplo. Pero hay formas de reemplazarlas y no necesariamente tiene que ser siempre con alimentos de origen animal”, afirmó. En ese sentido, volvió a mencionar a las legumbres y los vegetales como alternativas que pueden formar parte de una alimentación variada.

¿Cuántas veces por semana se recomienda comer carne vacuna?

Quispe señaló que no es necesario consumir carne vacuna todos los días y explicó que las guías alimentarias recomiendan alternarla con otras fuentes de proteínas. “Las guías alimentarias dicen que el consumo de carne vacuna puede ser hasta tres veces por semana. Uno piensa que tiene que comer todos los días, pero en realidad se puede alternar con carnes blancas”, explicó.

Ante una reducción del consumo por motivos económicos, de gusto o elección personal, recomendó incorporar huevo, lácteos y pollo. “El huevo es súper importante, es muy versátil y mucho más económico. También se pueden usar lácteos como queso o leche y alternar con pollo, que hoy es una de las opciones más accesibles”, detalló. Además, aconsejó acompañar las comidas con una mayor cantidad de vegetales y, en el caso del pollo, retirar la piel para reducir el aporte de grasa.

Bajó el consumo de carne vacuna: qué alimentos pueden reemplazarla (Foto generada con IA)

Quínoa y carne de llama, dos opciones de la región

Entre los alimentos disponibles en Jujuy, Quispe destacó especialmente el valor nutricional de la quínoa. “Es un súper alimento que tiene mucha proteína y un excelente aporte de hidratos. Aporta energía para las actividades diarias y tiene una proteína de muy buena calidad”, afirmó.

También mencionó a la carne de llama como una alternativa magra que todavía no ocupa un lugar habitual en la mesa de los jujeños. “La carne de llama es súper magra. Aun teniendo acceso, no la consumimos tanto como el pollo o la carne vacuna”, señaló.

Para la nutricionista, una de las claves para aumentar su consumo pasa por conocer distintas formas de preparación. “Hay que aprender métodos de cocción. Si conocemos preparaciones fáciles y sabemos cómo cocinarla para que no quede seca, podemos empezar a incorporarla más”, concluyó.