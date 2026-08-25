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25 de agosto de 2026 - 09:54
Jujuy.

FNE 2026: los grupos y el orden para los desfiles de carrozas

Se conocieron los grupos y el orden de desfile para la FNE 2026, que será del 16 al 26 de septiembre. Todos los detalles en esta nota.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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Para establecer la ubicación de cada institución, se conformaron los dos grupos: A y B. La distribución se realizó teniendo en cuenta los premios obtenidos durante la edición anterior. En tanto, los colegios que no participaron el año pasado o que estuvieron en otra categoría fueron ubicados al final de cada grupo.

Grupo A

  1. EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica
  2. Colegio del Huerto - carroza
  3. Colegio Santa Teresita - carruaje
  4. Colegio Nueva Siembra - carruaje
  5. Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje
  6. Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica
  7. Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza
  8. Colegio Remedios de Escalada - carruaje
  9. Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje
  10. Colegio Los Lapachos - carruaje
  11. EET 1 de El Carmen - carroza técnica
  12. Colegio del Salvador - carroza
  13. Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje
  14. Colegio Santa Bárbara - carruaje
  15. Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje
  16. EET 1 de Maimará - carroza técnica
  17. Comercial 2 - carroza
  18. Colegio Blaise Pascal - carruaje
  19. Secundario 33 de Reyes - carruaje
  20. Provincial de Comercio 3 - carruaje
  21. EET 1 de San Pedro - carroza técnica
  22. Comercial 2 de Palpalá - carroza
  23. Colegio Mayor Jujuy - carruaje
  24. Secundario 54 - carruaje
  25. Parroquial de El Carmen - carruaje
  26. EET 2 de San Pedro - carroza técnica
  27. Comercial 1 de Perico - carroza
  28. Escuela Normal de Humahuaca - carruaje
  29. Nueva Generación - carruaje
  30. Colegio 1 de Volcán - carruaje
  31. Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza
  32. Los Olivos de San Pedro - carruaje
  33. Secundario 35 de Los Alisos - carruaje
  34. Canónigo Gorriti - carruaje
  35. Agrotécnica 1 El Brete - carroza
  36. Bachillerato 16 - carruaje
  37. Colegio Divino Redentor - carruaje
  38. Polivalente 2 de San Pedro - carruaje
  39. Bachillerato 2 - carroza
  40. Secundario 12 de Pirquitas - carruaje
  41. Secundario 62 “La Salle” - carroza
  42. ARENI - carruaje

Grupo B

  1. EET 1 de Palpalá - carroza técnica
  2. Comercial 1 "José Antonio Casas" - carroza
  3. Escuela Marina Vilte - carruaje
  4. EMDEI - carruaje
  5. Martín Pescador - carruaje
  6. EET 1 de Monterrico - carroza técnica
  7. Bachillerato 6 - carroza
  8. Polimodal 2 de Abra Pampa - carruaje
  9. Secundario 43 - carruaje
  10. Modelo Palpalá - carruaje
  11. Escuela de Minas - carroza técnica
  12. Nuevo Horizonte 1 - carroza
  13. Bachillerato 12 de El Aguilar - carruaje
  14. Colegio Gianelli - carruaje
  15. Polimodal 3 - carruaje
  16. EET 1 de Perico - carroza técnica
  17. Escuela Normal Superior - carroza
  18. Secundario 2 - carruaje
  19. Agrotécnica 7 de Perico - carruaje
  20. Colegio 3 "Éxodo Jujeño" - carruaje
  21. EET 2 “Jesús Raúl Salazar” - carroza técnica
  22. José Hernández - carroza
  23. Secundario 34 - carruaje
  24. Pablo Pizzurno - carruaje
  25. Bachillerato 19 de Yala - carruaje
  26. Provincial de Comercio 1 - carroza
  27. Nacional 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - carroza
  28. Asociación Todos Juntos - carruaje
  29. Nuevo Horizonte 2 de Monterrico - carruaje
  30. Secundario 6 - carruaje
  31. Secundario 32 - carroza
  32. Secundario 39 - carruaje
  33. IPSEL - carruaje
  34. Jean Piaget - carruaje
  35. Bachillerato 24 de Lozano - carroza
  36. Secundario 59 Olga Aredez - carruaje
  37. Secundario 57 de Caspalá - carruaje
  38. Bachillerato 3 de Monterrico - carroza
  39. Bachillerato 21 - carruaje
  40. Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro - carruaje
  41. Secundario 50 de Tres Pozos - carroza
  42. Secundario 29 de Rodeíto - carruaje

Los siete desfiles de la FNE 2026

La edición 2026 tendrá siete jornadas de desfile, con diferentes combinaciones y cambios en el sentido del orden de presentación.

  • Jueves 17 de septiembre - Desfile simple - Grupo A
  • Viernes 18 de septiembre- Desfile simple - Grupo B
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - Grupo A invertido + Grupo B normal
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - Grupo B invertido + Grupo A normal
  • Jueves 23 de septiembre - Desfile doble - Grupo A invertido + Grupo B normal
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - Grupo B invertido + Grupo A normal
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - Grupo A invertido + Grupo B normal

Exposición de carrozas

Además de los desfiles, la Fiesta Nacional de los Estudiantes tendrá dos jornadas destinadas a la exposición de carrozas.

Los días establecidos son:

  • Domingo 20 de septiembre
  • Lunes 21 de septiembre

Durante esas jornadas, el público podrá acercarse a conocer las carrozas que los estudiantes prepararon para esta nueva edición de la fiesta.

Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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