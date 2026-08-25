FNE 2026: los grupos y el orden para los desfiles de carrozas

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) ya tiene definido el cronograma de desfiles y el orden en el que participarán los colegios durante las distintas jornadas.
Para establecer la ubicación de cada institución, se conformaron los dos grupos: A y B. La distribución se realizó teniendo en cuenta los premios obtenidos durante la edición anterior. En tanto, los colegios que no participaron el año pasado o que estuvieron en otra categoría fueron ubicados al final de cada grupo.
Grupo A
- EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica
- Colegio del Huerto - carroza
- Colegio Santa Teresita - carruaje
- Colegio Nueva Siembra - carruaje
- Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje
- Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica
- Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza
- Colegio Remedios de Escalada - carruaje
- Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje
- Colegio Los Lapachos - carruaje
- EET 1 de El Carmen - carroza técnica
- Colegio del Salvador - carroza
- Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje
- Colegio Santa Bárbara - carruaje
- Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje
- EET 1 de Maimará - carroza técnica
- Comercial 2 - carroza
- Colegio Blaise Pascal - carruaje
- Secundario 33 de Reyes - carruaje
- Provincial de Comercio 3 - carruaje
- EET 1 de San Pedro - carroza técnica
- Comercial 2 de Palpalá - carroza
- Colegio Mayor Jujuy - carruaje
- Secundario 54 - carruaje
- Parroquial de El Carmen - carruaje
- EET 2 de San Pedro - carroza técnica
- Comercial 1 de Perico - carroza
- Escuela Normal de Humahuaca - carruaje
- Nueva Generación - carruaje
- Colegio 1 de Volcán - carruaje
- Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza
- Los Olivos de San Pedro - carruaje
- Secundario 35 de Los Alisos - carruaje
- Canónigo Gorriti - carruaje
- Agrotécnica 1 El Brete - carroza
- Bachillerato 16 - carruaje
- Colegio Divino Redentor - carruaje
- Polivalente 2 de San Pedro - carruaje
- Bachillerato 2 - carroza
- Secundario 12 de Pirquitas - carruaje
- Secundario 62 “La Salle” - carroza
- ARENI - carruaje
Grupo B
- EET 1 de Palpalá - carroza técnica
- Comercial 1 "José Antonio Casas" - carroza
- Escuela Marina Vilte - carruaje
- EMDEI - carruaje
- Martín Pescador - carruaje
- EET 1 de Monterrico - carroza técnica
- Bachillerato 6 - carroza
- Polimodal 2 de Abra Pampa - carruaje
- Secundario 43 - carruaje
- Modelo Palpalá - carruaje
- Escuela de Minas - carroza técnica
- Nuevo Horizonte 1 - carroza
- Bachillerato 12 de El Aguilar - carruaje
- Colegio Gianelli - carruaje
- Polimodal 3 - carruaje
- EET 1 de Perico - carroza técnica
- Escuela Normal Superior - carroza
- Secundario 2 - carruaje
- Agrotécnica 7 de Perico - carruaje
- Colegio 3 "Éxodo Jujeño" - carruaje
- EET 2 “Jesús Raúl Salazar” - carroza técnica
- José Hernández - carroza
- Secundario 34 - carruaje
- Pablo Pizzurno - carruaje
- Bachillerato 19 de Yala - carruaje
- Provincial de Comercio 1 - carroza
- Nacional 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - carroza
- Asociación Todos Juntos - carruaje
- Nuevo Horizonte 2 de Monterrico - carruaje
- Secundario 6 - carruaje
- Secundario 32 - carroza
- Secundario 39 - carruaje
- IPSEL - carruaje
- Jean Piaget - carruaje
- Bachillerato 24 de Lozano - carroza
- Secundario 59 Olga Aredez - carruaje
- Secundario 57 de Caspalá - carruaje
- Bachillerato 3 de Monterrico - carroza
- Bachillerato 21 - carruaje
- Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro - carruaje
- Secundario 50 de Tres Pozos - carroza
- Secundario 29 de Rodeíto - carruaje
Los siete desfiles de la FNE 2026
La edición 2026 tendrá siete jornadas de desfile, con diferentes combinaciones y cambios en el sentido del orden de presentación.
- Jueves 17 de septiembre - Desfile simple - Grupo A
- Viernes 18 de septiembre- Desfile simple - Grupo B
- Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - Grupo A invertido + Grupo B normal
- Martes 22 de septiembre - Desfile doble - Grupo B invertido + Grupo A normal
- Jueves 23 de septiembre - Desfile doble - Grupo A invertido + Grupo B normal
- Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - Grupo B invertido + Grupo A normal
- Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - Grupo A invertido + Grupo B normal
Exposición de carrozas
Además de los desfiles, la Fiesta Nacional de los Estudiantes tendrá dos jornadas destinadas a la exposición de carrozas.
Los días establecidos son:
- Domingo 20 de septiembre
- Lunes 21 de septiembre
Durante esas jornadas, el público podrá acercarse a conocer las carrozas que los estudiantes prepararon para esta nueva edición de la fiesta.
Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026
- Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
- Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
- Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
- Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
- Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
- Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
- Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
- Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
- Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
- Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
- Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
- Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
- Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
- Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto
- Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural
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