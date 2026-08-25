FNE 2026: los grupos y el orden para los desfiles de carrozas

Se viene la FNE 2026. Los tres podios de carroza, carruaje y carroza técnica en la FNE 2025

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) ya tiene definido el cronograma de desfiles y el orden en el que participarán los colegios durante las distintas jornadas.

Para establecer la ubicación de cada institución, se conformaron los dos grupos: A y B. La distribución se realizó teniendo en cuenta los premios obtenidos durante la edición anterior. En tanto, los colegios que no participaron el año pasado o que estuvieron en otra categoría fueron ubicados al final de cada grupo.

Grupo A EET 1 "Escolástico Zegada" - carroza técnica Colegio del Huerto - carroza Colegio Santa Teresita - carruaje Colegio Nueva Siembra - carruaje Colegio Cristiano Evangélico Che Il - carruaje Escuela Técnica Provincial 1 "Aristóbulo Vargas Belmonte" - carroza técnica Polivalente de Artes 1 "Prof. Luis Martínez" - carroza Colegio Remedios de Escalada - carruaje Secundario 1 de Alto Comedero - carruaje Colegio Los Lapachos - carruaje EET 1 de El Carmen - carroza técnica Colegio del Salvador - carroza Nacional 2 "Armada Argentina" - carruaje Colegio Santa Bárbara - carruaje Escuela Provincial de Arte 1 "Medardo Pantoja" - carruaje EET 1 de Maimará - carroza técnica Comercial 2 - carroza Colegio Blaise Pascal - carruaje Secundario 33 de Reyes - carruaje Provincial de Comercio 3 - carruaje EET 1 de San Pedro - carroza técnica Comercial 2 de Palpalá - carroza Colegio Mayor Jujuy - carruaje Secundario 54 - carruaje Parroquial de El Carmen - carruaje EET 2 de San Pedro - carroza técnica Comercial 1 de Perico - carroza Escuela Normal de Humahuaca - carruaje Nueva Generación - carruaje Colegio 1 de Volcán - carruaje Colegio FASTA San Alberto Magno - carroza Los Olivos de San Pedro - carruaje Secundario 35 de Los Alisos - carruaje Canónigo Gorriti - carruaje Agrotécnica 1 El Brete - carroza Bachillerato 16 - carruaje Colegio Divino Redentor - carruaje Polivalente 2 de San Pedro - carruaje Bachillerato 2 - carroza Secundario 12 de Pirquitas - carruaje Secundario 62 “La Salle” - carroza ARENI - carruaje Grupo B EET 1 de Palpalá - carroza técnica Comercial 1 "José Antonio Casas" - carroza Escuela Marina Vilte - carruaje EMDEI - carruaje Martín Pescador - carruaje EET 1 de Monterrico - carroza técnica Bachillerato 6 - carroza Polimodal 2 de Abra Pampa - carruaje Secundario 43 - carruaje Modelo Palpalá - carruaje Escuela de Minas - carroza técnica Nuevo Horizonte 1 - carroza Bachillerato 12 de El Aguilar - carruaje Colegio Gianelli - carruaje Polimodal 3 - carruaje EET 1 de Perico - carroza técnica Escuela Normal Superior - carroza Secundario 2 - carruaje Agrotécnica 7 de Perico - carruaje Colegio 3 "Éxodo Jujeño" - carruaje EET 2 “Jesús Raúl Salazar” - carroza técnica José Hernández - carroza Secundario 34 - carruaje Pablo Pizzurno - carruaje Bachillerato 19 de Yala - carruaje Provincial de Comercio 1 - carroza Nacional 1 "Teodoro Sánchez de Bustamante" - carroza Asociación Todos Juntos - carruaje Nuevo Horizonte 2 de Monterrico - carruaje Secundario 6 - carruaje Secundario 32 - carroza Secundario 39 - carruaje IPSEL - carruaje Jean Piaget - carruaje Bachillerato 24 de Lozano - carroza Secundario 59 Olga Aredez - carruaje Secundario 57 de Caspalá - carruaje Bachillerato 3 de Monterrico - carroza Bachillerato 21 - carruaje Asociación para la Rehabilitación Motora e Inclusión Educativa (APREM) de San Pedro - carruaje Secundario 50 de Tres Pozos - carroza Secundario 29 de Rodeíto - carruaje Los siete desfiles de la FNE 2026 La edición 2026 tendrá siete jornadas de desfile, con diferentes combinaciones y cambios en el sentido del orden de presentación.

Jueves 17 de septiembre - Desfile simple - Grupo A

Desfile simple - Grupo A Viernes 18 de septiembre- Desfile simple - Grupo B

Desfile simple - Grupo B Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - Grupo A invertido + Grupo B normal

Desfile doble - Grupo A invertido + Grupo B normal Martes 22 de septiembre - Desfile doble - Grupo B invertido + Grupo A normal

Desfile doble - Grupo B invertido + Grupo A normal Jueves 23 de septiembre - Desfile doble - Grupo A invertido + Grupo B normal

Desfile doble - Grupo A invertido + Grupo B normal Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - Grupo B invertido + Grupo A normal

Desfile doble - Grupo B invertido + Grupo A normal Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - Grupo A invertido + Grupo B normal Exposición de carrozas Además de los desfiles, la Fiesta Nacional de los Estudiantes tendrá dos jornadas destinadas a la exposición de carrozas.

Los días establecidos son: Domingo 20 de septiembre

Lunes 21 de septiembre Durante esas jornadas, el público podrá acercarse a conocer las carrozas que los estudiantes prepararon para esta nueva edición de la fiesta. Agenda completa de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural

Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural

Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural

Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural

Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud

Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud

Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto

Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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