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19 de agosto de 2026 - 13:51
Jujuy.

FNE 2026: estas son las fechas de las elecciones departamentales

Las elecciones de representantes departamentales de la FNE 2026 se realizarán entre agosto y septiembre.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
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Calendario de elecciones departamentales

  • Valle Grande: Soledad Balcarce.
Soledad Balcarce - Valle Grande.

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  • Tumbaya: miércoles 19 de agosto, a las 17, en El Moreno.
  • Cochinoca: jueves 20 de agosto, a las 11, en el Santuario de Tres Pozos.
  • Palpalá: viernes 4 de septiembre, en el Estadio Olímpico.
  • Humahuaca: viernes 4 de septiembre, en Tres Cruces.
  • Susques: martes 8 de septiembre, en Coranzulí.
  • Yavi: viernes 11 de septiembre, en La Quiaca.
  • Dr. Manuel Belgrano: domingo 13 de septiembre, a las 21, en San Salvador de Jujuy.

Estas elecciones permitirán completar la nómina de representantes que competirán en la siguiente instancia de la celebración estudiantil.

¿Cuándo será la Elección Provincial?

Una vez finalizadas las elecciones departamentales, llegará el turno de la Elección Provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

La cita será el lunes 21 de septiembre en Ciudad Cultural, donde las representantes de los distintos departamentos de Jujuy se reunirán para disputar el título provincial.

La elección será uno de los momentos centrales de la FNE 2026 y se realizará en plena celebración de la Semana del Estudiante.

La agenda completa de la FNE 2026

  • Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural
  • Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural
  • Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural
  • Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural
  • Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural
  • Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural
  • Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud
  • Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural
  • Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural
  • Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto
  • Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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