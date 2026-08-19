FNE 2026: estas son las fechas de las elecciones departamentales

Victoria Zamar, representante de Jujuy, entregará la corona en la FNE 2026.

La Fiesta Nacional de los Estudiantes (FNE 2026) avanza hacia una de sus etapas más importantes: las elecciones departamentales, que definirán a las representantes que participarán de la instancia provincial.

Calendario de elecciones departamentales Valle Grande: Soledad Balcarce. Soledad Balcarce - Valle Grande. Tumbaya: miércoles 19 de agosto, a las 17, en El Moreno.

miércoles 19 de agosto, a las 17, en El Moreno. Cochinoca: jueves 20 de agosto, a las 11, en el Santuario de Tres Pozos.

jueves 20 de agosto, a las 11, en el Santuario de Tres Pozos. Palpalá: viernes 4 de septiembre, en el Estadio Olímpico.

viernes 4 de septiembre, en el Estadio Olímpico. Humahuaca: viernes 4 de septiembre, en Tres Cruces.

viernes 4 de septiembre, en Tres Cruces. Susques: martes 8 de septiembre, en Coranzulí.

martes 8 de septiembre, en Coranzulí. Yavi: viernes 11 de septiembre, en La Quiaca.

viernes 11 de septiembre, en La Quiaca. Dr. Manuel Belgrano: domingo 13 de septiembre, a las 21, en San Salvador de Jujuy. Estas elecciones permitirán completar la nómina de representantes que competirán en la siguiente instancia de la celebración estudiantil.

¿Cuándo será la Elección Provincial? Una vez finalizadas las elecciones departamentales, llegará el turno de la Elección Provincial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026.

La cita será el lunes 21 de septiembre en Ciudad Cultural, donde las representantes de los distintos departamentos de Jujuy se reunirán para disputar el título provincial.

La elección será uno de los momentos centrales de la FNE 2026 y se realizará en plena celebración de la Semana del Estudiante. La agenda completa de la FNE 2026 Sábado 12 de septiembre - Pintada Estudiantil - 9 a 13 en Ciudad Cultural

Domingo 13 de septiembre - Elección Capital - 21 horas en Ciudad Cultural

Miércoles 16 de septiembre - Desfile Bienvenida Primavera - 18 hs en Ciudad Cultural

Jueves 17 de septiembre - Desfile grupo A - 20 hs en Ciudad Cultural

Viernes 18 de septiembre - Desfile grupo B - 20 hs en Ciudad Cultural

Sábado 19 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Exposición de Carrozas - 16 a 20 en Ciudad Cultural

Domingo 20 de septiembre - Elección del Paje 10 - 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Exposición de carrozas - 15 a 18 hs en Ciudad Cultural

Lunes 21 de septiembre - Elección Provincial - 21 hs en Ciudad Cultural

Martes 22 de septiembre - Congreso de la Juventud

Martes 22 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Miércoles 23 de septiembre - Congreso de la Juventud

Jueves 24 de septiembre - Día del Carrocero - 14 a 17 en Ciudad Cultural

Jueves 24 de septiembre - Desfile doble - 19 hs en Ciudad Cultural

Viernes 25 de septiembre - Elección Nacional - 21 hs en el Estadio 23 de Agosto

Sábado 26 de septiembre - Entrega de premios - 18 hs en Ciudad Cultural

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