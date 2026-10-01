jueves 01 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de octubre de 2026 - 10:00
FNE.

El emotivo recibimiento a Constanza Lastra Errasti en su colegio de Termas de Río Hondo

La Representante Nacional de los Estudiantes tuvo un gran recibimiento en su colegio en Termas de Río Hondo al regresar luego de vivir la FNE 2026 en Jujuy.

+ Seguir en
Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Constanza Lastra Errasti

Constanza Lastra Errasti regresó a Santiago del Estero luego de vivir la Fiesta Nacional de los Estudiantes 2026 en la provincia de Jujuy. En ese marco, el Colegio Secundario Sesquicentenario N°6 de Termas de Río Hondo organizó un gran recibimiento para la Representante Nacional.

Lee además
Desfile de carrozas en La Quiaca.
Jujuy.

La Quiaca vivió su primer desfile de carrozas de la FNE 2026
Carroceros del Colegio Del Salvador. video
Jujuy.

FNE 2026: esfuerzo, nervios y emoción detrás de la carroza ganadora del Salvador

"La Sesqui aguardaba tu llegada con ansias, emoción y orgullo. ¡Bienvenida a tu Colegio!", escribieron en un mensaje junto a las imágenes de Constanza con todos sus compañeros y estudiantes de la institución santiagueña.

María Cielo Pacheco llegó a Jujuy en 2016 para representar a Santiago del Estero y terminó convirtiéndose en la gran protagonista de aquella Elección Nacional. Tenía 16 años, estudiaba en el Colegio San José y fue coronada el 23 de septiembre de ese año en el estadio 23 de Agosto.

Antes de Cielo, la primera representante santiagueña que fue proclamada como reina de la Fiesta Nacional de los Estudiantes fue Mónica Díaz, en 1978.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Quiaca vivió su primer desfile de carrozas de la FNE 2026

FNE 2026: esfuerzo, nervios y emoción detrás de la carroza ganadora del Salvador

FNE 2026: las hinchadas y la emoción de la entrega de premios de las carrozas

FNE 2026: las carrozas dejan Ciudad Cultural y la fiesta sigue en el interior

FNE 2026: el Colegio del Salvador ganó el primer premio en carroza y celebró sus 90 años de historia en Jujuy

Lo que se lee ahora
Cronograma de pagos Jujuy.
Jujuy.

Este jueves inicia el cronograma de pagos a estatales de Jujuy

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Investigan la muerte de una joven de 23 años en San Salvadorde Jujuy (Foto generada con IA)
Policiales.

Misterio en un asentamiento del barrio Malvinas: apareció muerta una joven de 23 años

Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicioen San Salvador de Jujuy
Jujuy.

Día del Recolector de Residuos: qué pasará con el servicio en San Salvador de Jujuy

La Justicia jujeña declaró penalmente responsable a un empresario jujeño y lo condenó a 10 años por abuso sexual.
Justicia.

Condenaron a 10 años de prisión a un empresario jujeño por abuso sexual agravado

Imagen creada con IA. video
Policiales.

Investigan la muerte de un hombre que fue picado por avispas en Alto Comedero

Avispas en la casa. video
Jujuy.

Muerte de un hombre en Alto Comedero: qué hacer y que no ante un enjambre de avispas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel