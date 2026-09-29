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29 de septiembre de 2026 - 08:55
Jujuy.

La Quiaca vivió su primer desfile de carrozas de la FNE 2026

a celebración reunió a establecimientos de la zona de La Puna en La Quiaca, con propuestas realizadas por alumnos, docentes y familias.

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Ramiro Menacho
Por  Ramiro Menacho
Desfile de carrozas en La Quiaca.

Desfile de carrozas en La Quiaca.

La ciudad de La Quiaca comenzó a vivir una de las celebraciones más esperadas por los estudiantes, las familias y la comunidad, con el desarrollo del primer desfile de carrozas de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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La Avenida de los Estudiantes, ubicada a pocos metros de la Plaza Centenario, se convirtió en el escenario de una jornada marcada por la creatividad y el trabajo de los jóvenes quiaqueños.

La actividad contó con la presencia de delegaciones escolares, que presentaron el resultado de semanas de preparación, organización y trabajo colectivo.

Desfile de carrozas en La Quiaca.

Desfile de carrozas en La Quiaca.

Música y celebración

Antes del inicio del desfile, la Banda de Música Municipal de La Quiaca recorrió la Avenida de los Estudiantes e interpretó distintas melodías, generando el clima festivo previo a la presentación de las carrozas.

La participación de la banda fue acompañada con aplausos por estudiantes, docentes, familias y vecinos que se acercaron para compartir la jornada.

Desfile de carrozas en La Quiaca.

Desfile de carrozas en La Quiaca.

Las instituciones participantes

Del desfile participaron todos los establecimientos de nivel secundario de La Quiaca, además de la EPA N.º 14 de Cieneguillas y el Centro Integral Papa Francisco.

Cada institución presentó una propuesta propia, resultado del trabajo conjunto entre estudiantes, profesores y padres. Las carrozas pusieron en escena el trabajo realizado durante semanas en materia de diseño, construcción, creatividad y organización.

Desfile de carrozas en La Quiaca.

Desfile de carrozas en La Quiaca.

Una celebración propia de la región

Cabe destacar que estas actividades se realizan por fuera del cronograma oficial de la Fiesta Nacional de los Estudiantes, cuya edición 2026 tuvo sus principales actividades y cierre el sábado en San Salvador de Jujuy.

El desfile de La Quiaca forma parte de las celebraciones que se desarrollan de manera independiente en la zona y cuenta exclusivamente con la participación de establecimientos educativos de la región.

De esta manera, la comunidad quiaqueña mantiene su propia celebración estudiantil, con los jóvenes como protagonistas y las carrozas como uno de los principales atractivos de estas jornadas.

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