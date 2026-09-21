Un camión que salió de Jujuy llevaba 420 kilos de coca.

Efectivos de la Sección Núcleo con apoyo de la Sección de Investigaciones Antidrogas “Santiago del Estero” detuvieron la marcha de un camión de cargas generales en el Peaje Fernández, ubicado sobre el kilómetro 680 de la Ruta Nacional N°34.

Un camión que había partido desde La Quiaca con destino a la provincia de Buenos Aires fue interceptado sobre la Ruta Nacional 34, en Santiago del Estero, con 420 kilos de hojas de coca ocultos en el semirremolque. El vehículo presentaba además una alteración en la cuerda aduanera de seguridad.

El procedimiento se realizó a la altura del Peaje Fernández, en el departamento Robles, sobre el kilómetro 680 de la Ruta 34. Durante el control se detectó que la cinta o cuerda aduanera estaba cortada y había sido unida nuevamente con pegamento.

El camión había salido desde La Quiaca De acuerdo con la información oficial, el transporte llevaba una carga general y tenía como itinerario La Quiaca-Buenos Aires. Tras advertir la anomalía en el precinto de seguridad, el semirremolque fue sometido a un escáner. Las imágenes mostraron la presencia de elementos extraños en el interior del acoplado.

Con autorización del Juzgado Federal N° 2, se realizó la apertura del compartimiento.

Encontraron 420 kilos de hojas de coca Dentro del semirremolque encontraron bolsas de nylon negras que contenían 420 kilos de hojas de coca en estado natural. Además de la mercadería, fueron secuestrados el camión, una antena Starlink y tres teléfonos celulares. El conductor quedó supeditado a la causa por presunta infracción a la Ley 22.415, Código Aduanero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.