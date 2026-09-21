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21 de septiembre de 2026 - 15:08
Ruta 34.

Un camión que salió de Jujuy llevaba 420 kilos de coca.

El camión había salido de La Quiaca, Jujuy, rumbo a Buenos Aires. Fue controlado en Santiago del Estero con 420 kilos de hojas de coca.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Efectivos de la Sección Núcleo con apoyo de la Sección de Investigaciones Antidrogas “Santiago del Estero” detuvieron la marcha de un camión de cargas generales en el Peaje Fernández, ubicado sobre el kilómetro 680 de la Ruta Nacional N°34.

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El procedimiento se realizó a la altura del Peaje Fernández, en el departamento Robles, sobre el kilómetro 680 de la Ruta 34. Durante el control se detectó que la cinta o cuerda aduanera estaba cortada y había sido unida nuevamente con pegamento.

El camión había salido desde La Quiaca

De acuerdo con la información oficial, el transporte llevaba una carga general y tenía como itinerario La Quiaca-Buenos Aires. Tras advertir la anomalía en el precinto de seguridad, el semirremolque fue sometido a un escáner. Las imágenes mostraron la presencia de elementos extraños en el interior del acoplado.

Con autorización del Juzgado Federal N° 2, se realizó la apertura del compartimiento.

Encontraron 420 kilos de hojas de coca

Dentro del semirremolque encontraron bolsas de nylon negras que contenían 420 kilos de hojas de coca en estado natural. Además de la mercadería, fueron secuestrados el camión, una antena Starlink y tres teléfonos celulares. El conductor quedó supeditado a la causa por presunta infracción a la Ley 22.415, Código Aduanero.

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