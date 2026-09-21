Cayó el coeficiente intelectual de estudiantes: qué pasa en Jujuy

Un estudio realizado con estudiantes argentinos encendió una alerta al detectar una caída en capacidades cognitivas durante la última década, especialmente en habilidades verbales vinculadas con la comprensión, el razonamiento y el lenguaje. El fenómeno abre una pregunta inevitable: ¿qué está pasando en las aulas de Jujuy?

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La investigación fue realizada por el Observatorio del Desarrollo Humano y la Vulnerabilidad y la Escuela de Educación de la Universidad Austral. Comparó cohortes de estudiantes de entre 8 y 15 años evaluados en 2013, 2019 y 2023 utilizando el mismo instrumento psicométrico.

El trabajo analizó a 849 estudiantes y encontró que, a igual edad, quienes fueron evaluados en 2023 obtuvieron en promedio 3,6 puntos menos de coeficiente intelectual total que los evaluados una década antes.

La mayor diferencia apareció en las capacidades verbales. El promedio pasó de 99,4 puntos en 2013 a 91,03 en 2023 , una caída superior al 8%. En cambio, las habilidades no verbales mostraron mayor estabilidad.

Estas capacidades verbales no se limitan simplemente a “hablar mejor o peor”. Están relacionadas con la comprensión del lenguaje, la formación de conceptos, el razonamiento verbal y la posibilidad de utilizar conocimientos adquiridos para interpretar situaciones.

Hay, sin embargo, una aclaración central: la investigación propia no constituye una muestra representativa de todos los estudiantes argentinos. Los 849 participantes pertenecían a escuelas privadas y las aproximadamente 20 instituciones incluidas tampoco fueron necesariamente las mismas en cada medición.

Por eso, el resultado funciona como una señal que se complementa con evaluaciones educativas de mucha mayor escala, como PISA y Aprender.

Argentina en PISA: puesto 75 de 91 en Matemática

Cuando la mirada se amplía a todo el país, los últimos resultados de PISA 2025 muestran un panorama que también genera preocupación.

Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias. Entre los 91 sistemas educativos participantes quedó:

75° en Matemática

62° en Lectura

71° en Ciencias

Además, el 76% de los estudiantes argentinos de 15 años no alcanzó el nivel mínimo esperado en Matemática, mientras que el 59% quedó por debajo de ese piso tanto en Lectura como en Ciencias.

En América Latina, Argentina quedó octava entre 13 países participantes en las tres áreas evaluadas.

PISA también mostró un deterioro respecto de 2022: Argentina perdió 11 puntos en Matemática, 12 en Lectura y 13 en Ciencias.

¿Y Jujuy dónde está?

El estudio de coeficiente intelectual de la Universidad Austral no permite saber si los estudiantes jujeños perdieron 3,6 puntos de CI, porque no presenta resultados provinciales.

Para aproximarse a la realidad local hay que mirar otra medición: Aprender 2024, que evaluó a estudiantes del último año de secundaria de todo el país.

En Jujuy participaron 7.941 alumnos de 222 escuelas. En Lengua, el 54% alcanzó los niveles Satisfactorio o Avanzado. A nivel nacional esa proporción fue cercana al 58%.

En Matemática la situación fue considerablemente más difícil: en Jujuy solamente el 13% alcanzó el nivel Satisfactorio y ningún estudiante evaluado llegó al nivel Avanzado. El 54,8% quedó por debajo del nivel básico. A nivel nacional, el 14,2% alcanzó el nivel Satisfactorio y el 54,6% se ubicó por debajo del básico.

Jujuy, en la comparación con las demás provincias

Aprender no establece oficialmente una tabla de posiciones como PISA. Sin embargo, el informe nacional permite comparar los puntajes promedio entre jurisdicciones.

En ese gráfico, Jujuy aparece con alrededor de 499 puntos en Lengua, frente a un promedio nacional de 506,5, por lo que queda por debajo del promedio argentino. En Matemática ronda los 464 puntos, prácticamente alineado con el promedio nacional, de aproximadamente 465,7.

La fotografía cambia según el área. Un análisis de los resultados oficiales ubicó a Jujuy entre las jurisdicciones con valores relativamente mejores en Matemática, mientras que en Lengua aparece en el grupo de desempeños más bajos.

Eso también muestra por qué hablar simplemente de un “ranking educativo” puede resultar engañoso: una provincia puede obtener una posición diferente según el área, el indicador utilizado y la edad de los estudiantes evaluados.

De hecho, en tercer grado de primaria el escenario jujeño es diferente. Aprender Alfabetización 2024 mostró que el 73% de los estudiantes de Jujuy se encontraba en niveles intermedios y altos de lectura, un resultado que ubicó a la provincia por encima del promedio nacional en esos niveles.

Comprender, razonar y mantener la atención

El dato más llamativo del estudio de la Universidad Austral quizá no sea únicamente la caída del coeficiente intelectual total, sino dónde se concentró el retroceso: en las capacidades verbales.

Una de las autoras explicó que este tipo de razonamiento está especialmente condicionado por el contexto, la estimulación y las experiencias que recibe un niño. Entre los factores que se investigan aparecen las transformaciones educativas, las condiciones socioeconómicas y familiares y la creciente exposición a tecnologías.

Los especialistas consultados para analizar el informe también pusieron el foco en la atención. PISA 2025 mostró que más de la mitad de los estudiantes argentinos manifestó sufrir distracciones por dispositivos digitales durante las clases de Ciencias.

Pero sería incorrecto concluir que “el celular bajó el coeficiente intelectual”. Los investigadores no identifican una única causa, sino una combinación de factores educativos, sociales, ambientales y cognitivos.