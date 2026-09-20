domingo 20 de septiembre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
20 de septiembre de 2026 - 07:50
Jujuy

Contá Conmigo: una red de contención nacida del corazón de los estudiantes

Contá Conmigo nació de estudiantes del Bachillerato Provincial N° 2 para acompañar a adolescentes que atraviesan bullying u otras formas de violencia.

+ Seguir en
Por  Judith Girón
Contá Conmigo nació de estudiantes del Bachillerato Provincial N° 2

Contá Conmigo nació de estudiantes del Bachillerato Provincial N° 2

En diálogo con Canal 4, comentaron que la propuesta surgió a partir de un proyecto anterior, Historia Que Da Miedo, y fue tomando forma a través del trabajo conjunto entre estudiantes y docentes.

Las redes sociales como puerta para pedir ayuda

El proyecto creó la cuenta @contacomigo.jujuy, utilizando las redes sociales como una herramienta de acercamiento a los adolescentes.

Los estudiantes explicaron que los profesores publican historias para que quienes no se animen a hablar directamente puedan reaccionar y dar el primer paso. A partir de allí, los jóvenes funcionan como un puente hacia los docentes, quienes escuchan cada situación y realizan las derivaciones correspondientes.

“Nosotros los jóvenes acá somos un puente para que los chicos se animen a hablar con los profes” “Nosotros los jóvenes acá somos un puente para que los chicos se animen a hablar con los profes”

explicó Imanol durante la entrevista.

Contá Conmigo: una experiencia que permite detectar situaciones complejas

Durante una primera jornada de prueba, los estudiantes se encontraron con distintas situaciones que necesitaban acompañamiento.

“Nos encontramos con muchos casos de bullying y grooming en la provincia” “Nos encontramos con muchos casos de bullying y grooming en la provincia”

comentó Karen y señaló que aparecieron situaciones relacionadas con derechos vulnerados de adolescentes. Por otro lado, los estudiantes mencionaron que la red trabaja además de manera articulada con la oficina de bullying y grooming de Jujuy.

Ayudar también genera nuevos vínculos

Para los estudiantes, el proyecto trascendió las redes sociales y permitió generar vínculos entre compañeros.

Puedo decir que me siento orgulloso de saber que había chicos que estaban pasando malos momentos y ahora se están sonriendo, son amigos”, expresó uno de los jóvenes.

Incluso compartieron una experiencia personal que refleja ese cambio: “Tengo un compañero que nos llevábamos como perro y gato y ahora por el proyecto somos reunidos”.

Rebeca Juárez y Elsa González, el motor del proyecto

En cada relato aparece un reconocimiento especial hacia las docentes Rebeca Juárez y Elsa González, a quienes los estudiantes señalan como fundamentales para que la iniciativa pudiera crecer.

Con evidente cariño, los jóvenes explicaron que ambas docentes se convirtieron en una referencia y en un apoyo permanente para ellos.

Ellas fueron el motor, ellas fueron las que lanzaron el objetivo de poder ayudar a más chicos”, destacaron.

Los estudiantes también describieron al Bachillerato Provincial N° 2 como un espacio donde las docentes llegaron a convertirse en una “segunda familia” para muchos jóvenes.

El desafío de llegar a más estudiantes

Actualmente, Contá Conmigo reúne a jóvenes de distintas instituciones y busca ampliar su alcance para que adolescentes de toda la provincia conozcan la propuesta.

Durante la FNE, los integrantes estarán identificados con las remeras del proyecto. También podrán ser contactados a través de @contacomigo.jujuy y quienes necesiten acercarse personalmente pueden hacerlo en la oficina de bullying y Escucha Segura, ubicada en Senador Pérez 221.

El objetivo es que un adolescente que esté atravesando un momento difícil encuentre una puerta para hablar, ser escuchado y recibir acompañamiento. Porque, como explicaron sus propios creadores, a veces el primer paso para pedir ayuda es simplemente saber que hay alguien dispuesto a escuchar.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Las más leídas

sismo en el norte argentino 
Pais.

Dos fuertes sismos sacudieron el norte argentino: que pasó en Jujuy

Rescataron a un peregrino que cayó por un barranco
Jujuy.

Un integrante de una banda de sikuris cayó por un barranco camino a Sixsilera

Homenaje en la FNE 2026: músicos y exalumnos acompañaron la carroza del Santa Teresita
Jujuy.

Homenaje en la FNE 2026: músicos y exalumnos acompañaron la carroza del Santa Teresita

Martín Salwe vuelve a Canal 4
Jujuy.

Martín Salwe vivió otra noche de la FNE 2026 junto a Canal 4 de Jujuy

Paso de Jama: continúa suspendido el tránsito por nieve en la Ruta Nacional 27
Jujuy.

Paso de Jama: continúa suspendido el tránsito por nieve en la Ruta Nacional 27

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel