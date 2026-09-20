Contá Conmigo: una red de contención nacida del corazón de los estudiantes

Imanol Martínez y Karen Chiliguay, estudiantes y actuales integrantes de la promo del Bachillerato Provincial N° 2 Gobernador Jorge Villafañe, contaron cómo nació Contá Conmigo , una iniciativa creada por jóvenes para acompañar a otros adolescentes que atraviesan situaciones difíciles.

En diálogo con Canal 4 , comentaron que la propuesta surgió a partir de un proyecto anterior, Historia Que Da Miedo, y fue tomando forma a través del trabajo conjunto entre estudiantes y docentes.

El proyecto creó la cuenta @contacomigo.jujuy , utilizando las redes sociales como una herramienta de acercamiento a los adolescentes.

Los estudiantes explicaron que los profesores publican historias para que quienes no se animen a hablar directamente puedan reaccionar y dar el primer paso. A partir de allí, los jóvenes funcionan como un puente hacia los docentes, quienes escuchan cada situación y realizan las derivaciones correspondientes.

“Nosotros los jóvenes acá somos un puente para que los chicos se animen a hablar con los profes” “Nosotros los jóvenes acá somos un puente para que los chicos se animen a hablar con los profes”

explicó Imanol durante la entrevista.

Contá Conmigo: una experiencia que permite detectar situaciones complejas

Durante una primera jornada de prueba, los estudiantes se encontraron con distintas situaciones que necesitaban acompañamiento.

“Nos encontramos con muchos casos de bullying y grooming en la provincia” “Nos encontramos con muchos casos de bullying y grooming en la provincia”

comentó Karen y señaló que aparecieron situaciones relacionadas con derechos vulnerados de adolescentes. Por otro lado, los estudiantes mencionaron que la red trabaja además de manera articulada con la oficina de bullying y grooming de Jujuy.

Ayudar también genera nuevos vínculos

Para los estudiantes, el proyecto trascendió las redes sociales y permitió generar vínculos entre compañeros.

“Puedo decir que me siento orgulloso de saber que había chicos que estaban pasando malos momentos y ahora se están sonriendo, son amigos”, expresó uno de los jóvenes.

Incluso compartieron una experiencia personal que refleja ese cambio: “Tengo un compañero que nos llevábamos como perro y gato y ahora por el proyecto somos reunidos”.

Rebeca Juárez y Elsa González, el motor del proyecto

En cada relato aparece un reconocimiento especial hacia las docentes Rebeca Juárez y Elsa González, a quienes los estudiantes señalan como fundamentales para que la iniciativa pudiera crecer.

Con evidente cariño, los jóvenes explicaron que ambas docentes se convirtieron en una referencia y en un apoyo permanente para ellos.

“Ellas fueron el motor, ellas fueron las que lanzaron el objetivo de poder ayudar a más chicos”, destacaron.

Los estudiantes también describieron al Bachillerato Provincial N° 2 como un espacio donde las docentes llegaron a convertirse en una “segunda familia” para muchos jóvenes.

El desafío de llegar a más estudiantes

Actualmente, Contá Conmigo reúne a jóvenes de distintas instituciones y busca ampliar su alcance para que adolescentes de toda la provincia conozcan la propuesta.

Durante la FNE, los integrantes estarán identificados con las remeras del proyecto. También podrán ser contactados a través de @contacomigo.jujuy y quienes necesiten acercarse personalmente pueden hacerlo en la oficina de bullying y Escucha Segura, ubicada en Senador Pérez 221.

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El objetivo es que un adolescente que esté atravesando un momento difícil encuentre una puerta para hablar, ser escuchado y recibir acompañamiento. Porque, como explicaron sus propios creadores, a veces el primer paso para pedir ayuda es simplemente saber que hay alguien dispuesto a escuchar.