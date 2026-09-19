Paso de Jama cerrado: una intensa nevada y fuertes vientos complican el cruce a Chile

El Paso de Jama permanece cerrado este sábado 19 de septiembre debido a la acumulación de nieve sobre la ruta chilena CH-27. En la zona también se registran fuertes ráfagas de viento de entre 60 y 80 km/h.

Jujuy. Cerraron el Paso de Jama por una alerta meteorológica

Las condiciones del tiempo volvieron a complicar la circulación entre Jujuy y Chile. La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que el Paso Internacional de Jama permanece no habilitado para el tránsito debido a las nevadas registradas en la zona fronteriza.

Según el parte oficial, la interrupción afecta a la ruta CH-27, del lado chileno, donde la presencia de nieve impide por el momento el paso seguro de vehículos.

El panorama meteorológico continúa siendo adverso. En la zona se registra cielo cubierto, períodos de nevadas y momentos de nubosidad parcial.

A esto se suma el viento intenso, con ráfagas que oscilan entre los 60 y 80 kilómetros por hora, condiciones que dificultan aún más la transitabilidad.

Por este motivo, las autoridades decidieron mantener cerrado el corredor hasta nuevo aviso.

A quienes tengan previsto viajar hacia Chile o regresar a Jujuy por Jama se les recomienda consultar el estado del paso antes de iniciar el viaje y evitar trasladarse hacia la zona fronteriza mientras continúe el cierre.

La reapertura dependerá de la evolución del tiempo y de las condiciones de seguridad sobre la ruta.