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19 de septiembre de 2026 - 10:13
Jujuy.

Paso de Jama cerrado: una intensa nevada y fuertes vientos complican el cruce a Chile

El Paso de Jama permanece cerrado nuevamente este sábado 19 de septiembre debido a la acumulación de nieve en la zona.

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Cristian Almazán
Por  Cristian Almazán
Nieve en Paso de Jama

El Paso de Jama permanece cerrado este sábado 19 de septiembre debido a la acumulación de nieve sobre la ruta chilena CH-27. En la zona también se registran fuertes ráfagas de viento de entre 60 y 80 km/h.

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Las condiciones del tiempo volvieron a complicar la circulación entre Jujuy y Chile. La Agencia Provincial de Seguridad Vial informó que el Paso Internacional de Jama permanece no habilitado para el tránsito debido a las nevadas registradas en la zona fronteriza.

Según el parte oficial, la interrupción afecta a la ruta CH-27, del lado chileno, donde la presencia de nieve impide por el momento el paso seguro de vehículos.

Paso de Jama.

Paso de Jama.

Nieve y ráfagas de hasta 80 km/h

El panorama meteorológico continúa siendo adverso. En la zona se registra cielo cubierto, períodos de nevadas y momentos de nubosidad parcial.

A esto se suma el viento intenso, con ráfagas que oscilan entre los 60 y 80 kilómetros por hora, condiciones que dificultan aún más la transitabilidad.

Por este motivo, las autoridades decidieron mantener cerrado el corredor hasta nuevo aviso.

A quienes tengan previsto viajar hacia Chile o regresar a Jujuy por Jama se les recomienda consultar el estado del paso antes de iniciar el viaje y evitar trasladarse hacia la zona fronteriza mientras continúe el cierre.

La reapertura dependerá de la evolución del tiempo y de las condiciones de seguridad sobre la ruta.

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