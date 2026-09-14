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14 de septiembre de 2026 - 08:44
Frontera.

Paso de Jama: tránsito habilitado con -3°C y viento fuerte

El Paso de Jama está habilitado en ambos sentidos y para todo tipo de tránsito. La temperatura es de -3°C y hay viento en la zona.

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La Ruta 27 CH está transitable entre los kilómetros 43 y 157, aunque se registran vehículos detenidos sobre la calzada.

La Ruta 27 CH está transitable entre los kilómetros 43 y 157, aunque se registran vehículos detenidos sobre la calzada.

El Paso de Jama se encuentra habilitado este lunes 14 de septiembre en ambos sentidos y para todo tipo de tránsito. El cruce fronterizo funciona de 8 a 20, mientras que las autoridades recomiendan circular con precaución por las condiciones climáticas y la presencia de vehículos detenidos sobre la Ruta 27 CH. El reporte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial indica que el cielo está nublado, con viento y una temperatura de -3°C.

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El tramo comprendido entre los kilómetros 43 y 157 se encuentra transitable.

Sin embargo, se informó la presencia de varios vehículos que pueden complicar la circulación:

  • Km 83,5: camión en panne, obstruyendo parte de la calzada sobre el lado izquierdo.
  • Km 92: camper accidentado sobre el lado izquierdo de la ruta.
  • Km 97: camión en panne sobre el lado izquierdo de la calzada.

Por estas situaciones, se solicita a quienes viajen hacia Chile o regresen a Argentina reducir la velocidad y extremar la precaución.

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