Paso de Jama: tránsito habilitado con -3°C y viento fuerte

La Ruta 27 CH está transitable entre los kilómetros 43 y 157, aunque se registran vehículos detenidos sobre la calzada.

El Paso de Jama se encuentra habilitado este lunes 14 de septiembre en ambos sentidos y para todo tipo de tránsito. El cruce fronterizo funciona de 8 a 20, mientras que las autoridades recomiendan circular con precaución por las condiciones climáticas y la presencia de vehículos detenidos sobre la Ruta 27 CH. El reporte de la Agencia Provincial de Seguridad Vial indica que el cielo está nublado, con viento y una temperatura de -3°C.

Paso de Jama: cómo está la Ruta 27 CH El tramo comprendido entre los kilómetros 43 y 157 se encuentra transitable.

Sin embargo, se informó la presencia de varios vehículos que pueden complicar la circulación:

Km 83,5: camión en panne, obstruyendo parte de la calzada sobre el lado izquierdo.

camión en panne, obstruyendo parte de la calzada sobre el lado izquierdo. Km 92: camper accidentado sobre el lado izquierdo de la ruta.

camper accidentado sobre el lado izquierdo de la ruta. Km 97: camión en panne sobre el lado izquierdo de la calzada. Por estas situaciones, se solicita a quienes viajen hacia Chile o regresen a Argentina reducir la velocidad y extremar la precaución.

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