Así quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Este domingo por la noche se conoció un nuevo nombre en la lista de representantes de capital tras coronar a Clara Zamar Veritier del colegio Santa Bárbara para que represente al estudiantado en esta edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Elección Capital: colegios con más representantes
La elección de Clara Zamar Veritier como representante de Capital 2026 no solo significó una nueva alegría para el Colegio Santa Bárbara, sino que también marcó un dato histórico para la institución: llegó a 14 representantes capitalinas y se convirtió en el colegio con más coronas de la historia de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Hasta 2024, Santa Bárbara contabilizaba 12 elecciones, obtenidas entre 1977 y 2007. En 2025, Victoria Zamar volvió a llevar al colegio a lo más alto y, apenas un año después, Clara Zamar Veritier repitió el logro en la Elección Capital 2026 realizada en Ciudad Cultural.
De esta manera, Santa Bárbara alcanzó las 14 representantes y superó al histórico Colegio Nacional N°1, que suma 13 coronas.
Las 14 reinas de Capital del Colegio Santa Bárbara
El recorrido histórico del establecimiento quedó conformado por las elecciones de 1977, 1979, 1982, 1984, 1991, 1993, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2025 y 2026.
Las dos últimas marcaron el regreso del colegio después de varios años sin conseguir la máxima distinción: Victoria Zamar fue elegida en 2025 y Clara Zamar Veritier en 2026.
Además, Clara recibió la banda justamente de manos de Victoria durante la elección desarrollada en Ciudad Cultural, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.
Así queda el ranking histórico de colegios con más reinas de Capital
Con la actualización de 2026, el Colegio Santa Bárbara pasó al primer puesto:
- Colegio Santa Bárbara: 14 reinas — 1977, 1979, 1982, 1984, 1991, 1993, 1999, 2000, 2003, 2004, 2005, 2007, 2025 y 2026.
- Colegio Nacional N°1: 13 reinas — 1951, 1952, 1961, 1973, 1980, 1985, 1986, 1987, 1988, 1990, 1994, 1995 y 1998.
- Colegio del Salvador: 11 reinas — 1963, 1964, 1965, 1967, 1969, 1997, 2001, 2009, 2010, 2011 y 2018.
- Colegio del Huerto: 9 reinas — 1953, 1966, 1971, 1972, 1976, 1978, 1983, 1996 y 2019.
- Escuela Normal: 7 reinas — 1955, 1957, 1960, 1962, 1968, 1974 y 1975.
- Comercial N°1: 4 reinas — 1954, 1958, 1959 y 1970.
- EET N°1: 4 reinas — 1981, 1989, 1992 y 2013.
- Los Lapachos: 4 reinas — 2002, 2008, 2012 y 2021.
- José Hernández: 4 reinas — 2006, 2016, 2023 y 2024.
- Nueva Siembra: 2 reinas — 2015 y 2022.
- Martín Pescador: 1 reina — 2014.
- Blaise Pascal: 1 reina — 2017.
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