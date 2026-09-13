Victoria Zamar se despide de la FNE: "Fue algo mágico, de las mejores experiencias de mi vida"

La representante capital y provincial vive con mucha emoción sus últimos días de FNE.

A días de cerrar una etapa muy especial, Victoria Zamar , soberana del Colegio Santa Bárbara y representante de Capital y Provincial, habló en exclusiva con Canal 4 y Todo Jujuy sobre lo que significó para ella vivir la Fiesta Nacional de los Estudiantes.

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Entre emoción, recuerdos y aprendizajes, “Vicky” aseguró que la experiencia dejó una marca profunda en su vida y que también la ayudó a crecer en lo personal.

Al mirar hacia atrás, Victoria resumió su paso por la FNE con una palabra: mágico.

“ Para mí la FNE fue algo mágico, fue una experiencia única. Conocí chicas increíbles, viví experiencias hermosas, así que fue una de las mejores experiencias de mi vida ”, expresó.

Además, contó que durante este tiempo pudo vencer parte de su timidez y ganar seguridad frente a situaciones que antes le resultaban más difíciles.

“Siento que cambiaron muchas cosas. Me hice un poco más sociable, menos tímida. Por ejemplo, la exposición ahora me cuesta menos, me encantan las cámaras”, señaló.

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Entre lo que más rescata aparecen las amistades que construyó y el acompañamiento que recibió durante todo el recorrido. “Lo lindo fueron todas las amistades y también saber todo el apoyo que tuve de mi familia, de mis amigos y de las personas que conocía”, explicó.

¿Lo más difícil? Que la experiencia llega a su fin. “Algo feo es que termina y que lo vivís una vez”, reconoció.

Las redes sociales y los comentarios negativos

Victoria también se refirió a uno de los aspectos que atraviesa a muchas de las candidatas actuales: la exposición en redes sociales y los comentarios de otras personas.

Contó que aprendió a no darle valor a opiniones de quienes no conocen realmente su historia ni su personalidad.

“Si llego a leer algo, trato de no darle importancia porque sé que hay gente que no me conoce realmente, no sabe cómo soy como persona y se fija solamente en lo superficial”, sostuvo. Por eso, cuando alguna candidata le consulta cómo manejar esa presión, su consejo es claro: no dejar que los comentarios negativos condicionen la experiencia.

“Siempre va a haber gente que tire comentarios negativos o que hable mal de las personas. Les digo que no se dejen llevar por eso”, explicó y agregó que se apoyen en su familia y sus amigos.

El orgullo de sus compañeras

Quienes compartieron el camino con Victoria también destacaron su forma de transitar la fiesta.

Sus compañeras la definieron como una persona humilde, cariñosa, amable y responsable, y recordaron con emoción el momento en el que fue elegida.

“Fue una alegría tremenda verla arriba del escenario. Se nos llenaron los ojos de lágrimas cuando salió”, contaron. También aseguraron que siempre buscaron acompañarla en las distintas instancias y que se sienten orgullosas de todo lo que logró.

“Muy orgullosas de ella, de todo lo que logró y felices de poder acompañarla”, expresaron.

Una etapa que llega a su fin

La despedida marca el cierre de un año atravesado por actos, elecciones, encuentros y nuevas amistades. Para Victoria, más allá de la corona y la representación, la FNE dejó aprendizajes que la acompañarán mucho después de bajar del escenario.

Con la mirada puesta en las nuevas candidatas, su mensaje pasa por disfrutar, no dejarse condicionar por la opinión ajena y apoyarse en las personas que acompañan de verdad.

Para “Vicky”, la FNE no fue solo una elección: fue una experiencia que la ayudó a crecer, a perder miedos y a descubrir una versión más segura de sí misma.