Frío extremo en Jujuy: qué zonas están bajo alerta este domingo

Jujuy atraviesa este domingo 13 de septiembre una jornada marcada por el frío , las lluvias y temperaturas muy bajas para esta altura del año. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta amarilla por temperaturas extremas en sectores de los Valles, las Yungas y zonas bajas de la Quebrada , mientras que en San Salvador de Jujuy se espera una mínima cercana a los 2°C y una máxima de apenas 8°C .

SMN. Alerta por frio en Jujuy: se viene el 13 de septiembre con las temperaras más bajas de los últimos años

El descenso comenzó durante el fin de semana y este domingo encuentra su punto más marcado. A la baja temperatura se suman lluvias débiles y cielo cubierto durante buena parte de la jornada, por lo que la sensación térmica puede ubicarse incluso por debajo de los valores registrados por el termómetro.

El nivel amarillo significa que las bajas temperaturas pueden tener un efecto leve a moderado sobre la salud , principalmente entre niños, adultos mayores de 65 años y personas con enfermedades crónicas.

El dato resulta todavía más llamativo al comparar este domingo con la misma fecha de años anteriores.

En San Salvador de Jujuy, el 13 de septiembre de 2021 alcanzó alrededor de 34°C, mientras que en 2025 la máxima llegó a los 30°C. También hubo jornadas cálidas en 2020, 2022 y 2024.

Aunque en 2023 hubo una madrugada más fría, con registros bajo cero, la particularidad de este domingo es que la temperatura prácticamente no consigue recuperarse durante el día.

Entre 2020 y 2025, la máxima promedio de cada 13 de septiembre estuvo cerca de los 27°C. Los 8°C previstos para este domingo significan una diferencia de aproximadamente 19 grados por debajo de ese promedio.

Respecto del año pasado, cuando la máxima rondó los 30°C, la diferencia llega a unos 22 grados.