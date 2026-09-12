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12 de septiembre de 2026 - 15:34
Operativo binacional.

Buscan a Maximiliano Martínez: 250 efectivos rastrillan la frontera y hubo allanamientos en Villazón

La búsqueda de Maxi Martínez se reforzó este sábado en la frontera de La Quiaca y Villazón. Participan unos 250 efectivos y durante la noche hubo allanamientos.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Buscan a Maximiliano Martínez: 250 efectivos rastrillan la frontera y hubo allanamientos en Villazón

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Maximiliano tiene 30 años y su familia no tiene noticias de él desde el martes 8 de septiembre. La Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria N°11 de La Quiaca, a cargo del fiscal Alberto Omar Mendívil, dirige las medidas para establecer su paradero.

Durante este sábado, el despliegue se reforzó especialmente en las inmediaciones del Puente Internacional Horacio Guzmán y ambos márgenes del río que separa Argentina de Bolivia. Participan efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy, Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional -a través del Escuadrón 21 La Quiaca- y personal proveniente de otras jurisdicciones. También colabora la Municipalidad de La Quiaca.

Del otro lado de la frontera intervienen la Policía Boliviana y el Ministerio Público de Villazón, en coordinación permanente con la Fiscalía jujeña.

Allanamientos en Villazón y búsqueda en ambos lados de la frontera

La investigación también avanzó durante la noche del viernes con distintos allanamientos en la ciudad boliviana de Villazón. Los procedimientos fueron realizados por la Fiscalía y la Policía Boliviana, con participación de integrantes de la Fiscalía de La Quiaca, la Brigada de Investigaciones y personal de la Regional 5.

Las medidas alcanzaron domicilios particulares y diferentes espacios de Villazón, aunque hasta este sábado no habían arrojado resultados positivos. La búsqueda cruzó formalmente la frontera después de que surgieran elementos que indican que Maximiliano habría ingresado a Villazón.

Su familia contó que ese martes había salido con la intención de realizar compras en Bolivia. “Él nos dijo ese día que iba y volvía a Villazón para comprar unas cosas, salió con su bicicleta”, explicó su padre, Oscar Martínez, durante la movilización realizada el viernes en La Quiaca. Según los datos recabados durante la investigación, registros de cámaras permitieron seguir parte de ese recorrido. La información disponible indica que fue captado cruzando hacia el lado boliviano, pero hasta el momento no se pudo establecer cómo continuaron sus movimientos.

Además, la Fiscalía solicitó una alerta amarilla de Interpol, que ya fue activada. La medida permite incorporar herramientas de cooperación internacional para intentar localizarlo.

“Lo único que pido es que mi hijo aparezca vivo”

Mientras las fuerzas continúan con los rastrillajes, familiares, amigos y vecinos realizaron el viernes una marcha en La Quiaca. Clara Erazo, mamá de Maximiliano, expresó durante la movilización: “Lo único que pido es que mi hijo aparezca vivo”.

La mujer también pidió que cualquier persona que tenga información se acerque a las autoridades: “Si alguien sabe algo, por favor que nos diga. Estoy desesperada y ya no sé qué hacer”.

Maximiliano pertenece a la Policía Federal Argentina y presta servicio con asiento en La Quiaca. Su familia contó que se encontraba de franco cuando desapareció.

“Lo único que pido es que mi hijo aparezca vivo”. “Lo único que pido es que mi hijo aparezca vivo”.

La investigación permanece abierta y durante este sábado continuarán los rastrillajes y las medidas coordinadas entre Argentina y Bolivia.

Cómo es Maximiliano Martínez y dónde aportar información

Maximiliano mide aproximadamente 1,67 metro, es de contextura física normal, tez trigueña y tiene cabello corto y negro. Al momento de ser visto por última vez vestía pantalón deportivo negro y calzado gris marca Adidas.

Cualquier información que pueda ayudar puede comunicarse al:

  • 911
  • 388 6860239
  • 388 6828607
  • O acercarse a cualquier dependencia policial.

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