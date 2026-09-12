APUAP rechazó el 6% y anunció 48 horas de protesta en Jujuy

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) rechazó por unanimidad la propuesta salarial del Gobierno de Jujuy, que contempla un 6% de aumento dividido en tres cuotas del 2% para septiembre, octubre y noviembre. El gremio cuestionó además que el esquema busque cerrar la discusión paritaria hasta marzo de 2027.

Tras la asamblea, APUAP resolvió una jornada provincial de lucha de 48 horas para el lunes 14 y martes 15 de septiembre. El lunes habrá asambleas, volanteadas y cartelazos en los lugares de trabajo, mientras que el martes se realizará un paro de 24 horas con movilización, con concentración a las 9.30 en la sede gremial de Ramírez de Velazco 508.

En la zona de los Valles, la modalidad prevista para el martes será con asistencia y retiro, mientras que en la Quebrada, Puna y Ramal será sin asistencia a los lugares de trabajo.

El gremio sostuvo que los salarios continúan perdiendo poder adquisitivo y volvió a plantear problemas vinculados con la sobrecarga laboral, el pluriempleo y el éxodo de profesionales. También pidió una nueva convocatoria paritaria y reclamó la presencia del ministro de Hacienda, Federico Cardozo, en futuras negociaciones.

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