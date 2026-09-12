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12 de septiembre de 2026 - 15:52
Paritarias.

APUAP rechazó el 6% y anunció 48 horas de protesta en Jujuy

La Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP) rechazó por unanimidad la propuesta salarial del Gobierno de Jujuy.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
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Tras la asamblea, APUAP resolvió una jornada provincial de lucha de 48 horas para el lunes 14 y martes 15 de septiembre. El lunes habrá asambleas, volanteadas y cartelazos en los lugares de trabajo, mientras que el martes se realizará un paro de 24 horas con movilización, con concentración a las 9.30 en la sede gremial de Ramírez de Velazco 508.

En la zona de los Valles, la modalidad prevista para el martes será con asistencia y retiro, mientras que en la Quebrada, Puna y Ramal será sin asistencia a los lugares de trabajo.

El gremio sostuvo que los salarios continúan perdiendo poder adquisitivo y volvió a plantear problemas vinculados con la sobrecarga laboral, el pluriempleo y el éxodo de profesionales. También pidió una nueva convocatoria paritaria y reclamó la presencia del ministro de Hacienda, Federico Cardozo, en futuras negociaciones.

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