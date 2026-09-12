CEDEMS rechazó la propuesta salarial y anunció una jornada de protesta

El CEDEMS , gremio que representa a docentes de enseñanza media y superior, realizó este sábado su asamblea provincial. (Imagen de archivo)

La asamblea provincial del CEDEMS rechazó este sábado 12 de septiembre la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Jujuy y resolvió continuar con los reclamos por los descuentos aplicados a docentes que participaron de medidas de fuerza. El gremio anunció una jornada de protesta para el lunes 21 de septiembre , aunque aclaró que, por el momento, no se definió un nuevo paro .

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El Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS) reunió este sábado a sus afiliados para analizar la última negociación paritaria y definir los pasos a seguir. Mercedes Sosa, secretaria general del sindicato, confirmó después de la asamblea: “La asamblea rechazó la oferta salarial de parte del Gobierno de la provincia” .

“La asamblea rechazó la oferta salarial de parte del Gobierno de la provincia”. “La asamblea rechazó la oferta salarial de parte del Gobierno de la provincia”.

La definición se produce después de las reuniones paritarias realizadas esta semana. El Ejecutivo informó que inicialmente propuso un 5% distribuido entre septiembre, octubre y noviembre y que posteriormente aceptó elevarlo al 6% , tras una contrapropuesta que atribuyó a las entidades gremiales. Para docentes y trabajadores de la salud, el Gobierno informó además que el piso salarial llegará a $1.070.000 en noviembre , y anticipó un bono extraordinario para diciembre cuyo monto todavía se encuentra en análisis.

Sin embargo, desde CEDEMS cuestionaron esa versión. Sosa ya había señalado durante la semana que el sindicato no había realizado una contrapropuesta del 6% y sostuvo que la oferta que recibió el sector docente fue del 5%.

“Salió un titular inmediatamente diciendo que los gremios habíamos hecho una propuesta del 2%. Acá está claro que esto no fue así porque recién hoy se expide la asamblea”, sostuvo tras el encuentro de este sábado.

El reclamo por los descuentos y las próximas medidas del CEDEMS

Además de la cuestión salarial, uno de los puntos que concentró buena parte del debate fue la devolución de los días descontados por huelga. Sosa aseguró que algunos docentes sufrieron descuentos muy altos durante los últimos dos meses. “En algunos casos ha llegado a 500 mil pesos”, afirmó.

Desde el gremio consideran que existen casos en los que las liquidaciones deben revisarse. Por ese motivo, el viernes realizaron una presentación ante Recursos Humanos.

“En algunos casos ha llegado a $500 mil” “En algunos casos ha llegado a $500 mil”

“Entendemos que está mal ejecutado ese descuento porque ningún docente gana esa suma por día. Estamos pidiendo explicaciones”, señaló.

La asamblea también resolvió pedir la renuncia del ministro de Hacienda, a quien el sindicato responsabiliza por la ejecución de esos descuentos. Sobre las próximas acciones, Sosa confirmó: “Para el lunes 21 de septiembre vamos a convocar a una jornada de lucha, una jornada de protesta”.

También anticipó que durante octubre habrá un encuentro de delegados para discutir cómo continuará el plan de acción y que CEDEMS participará de la denominada Marcha de la Bronca, prevista para el 19 de septiembre.

“Para el lunes 21 de septiembre vamos a convocar a una jornada de lucha, una jornada de protesta” “Para el lunes 21 de septiembre vamos a convocar a una jornada de lucha, una jornada de protesta”

Por ahora, sin embargo, no habrá paro. “Todavía no, porque la primera lucha es recuperar lo que nos descontaron”, explicó la dirigente.

Sosa vinculó esa decisión con el impacto que produjeron los descuentos entre los trabajadores y sostuvo que las medidas tomadas por el Ejecutivo tuvieron un efecto de “disciplinamiento” sobre quienes participaron de las protestas.

La dirigente recordó además que alrededor de 1.900 docentes quedaron alcanzados por actuaciones administrativas luego de las medidas realizadas meses atrás. Desde CEDEMS cuestionan esos procedimientos y consideran que fueron utilizados para desalentar la protesta.

CEDEMS también planteó reclamos por la FNE y las condiciones laborales

Durante la asamblea apareció otro tema que atraviesa especialmente a los docentes secundarios durante septiembre: la Fiesta Nacional de los Estudiantes. Sosa sostuvo que muchos profesores, preceptores y directivos dedican tiempo y recursos propios para acompañar a los estudiantes en carrozas, elecciones y distintas actividades escolares.

“Detrás de cada carroza hay un docente que está sosteniendo, apoyando, conteniendo y acompañando a esos estudiantes” “Detrás de cada carroza hay un docente que está sosteniendo, apoyando, conteniendo y acompañando a esos estudiantes”

Según explicó, CEDEMS había solicitado durante las reuniones paritarias un bono de $300.000 como reconocimiento a ese trabajo adicional, pero hasta el momento no recibió una respuesta favorable. La secretaria general también mencionó situaciones pendientes relacionadas con los preceptores, y aseguró que existen casos en los que trabajan una carga horaria mayor a la reconocida salarialmente.

Por ese motivo, además de la discusión salarial, el sindicato insistirá con la convocatoria a mesas técnicas para tratar problemas específicos del sector.

Sosa sostuvo que el gremio continuará reclamando además una paritaria mensual. “Los aumentos no cesan: continúan en el transporte, los servicios y los alquileres. Nosotros vamos a seguir solicitando la paritaria”, afirmó.