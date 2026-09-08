Paritarias en Jujuy: aumento del 6% en tres tramos y salario mínimo de $1 millón desde noviembre

En el marco de las reuniones por paritarias que iniciaron este martes con gremios docentes y estatales, el Gobierno de la provincia presentó una propuesta salarial que establece que, a partir de noviembre, ningún trabajador de la administración pública provincial percibirá un salario inicial inferior a $1 millón, contemplando un incremento del 5% distribuido en los meses de septiembre, octubre y noviembre.
En relación a la contrapropuesta de los gremios, quienes habían solicitado que el porcentaje se eleve al 6%, la iniciativa que fue evaluada y resuelta en forma favorable por el Ejecutivo.
Piso salarial y bono extraordinario
De este modo, para el sector docente y de la salud, el piso salarial alcanzará en noviembre $1.070.000, mientras que para los trabajadores comprendidos en el escalafón general el mínimo será de $1 millón.
Asimismo, el Gobierno provincial contempla el pago de un bono extraordinario en diciembre, cuyo monto se encuentra en análisis.
Política salarial sostenida
Desde el Gobierno manifestaron que esta propuesta se suma a los incrementos otorgados durante el año donde se observa un incremento de los salarios mínimos, de julio a noviembre, entre un 10 y un 15%.
Asimismo, el salario inicial de los trabajadores estatales acumula un incremento del 32% en lo que va del año.
De esta manera, afirman, el Gobierno de la Provincia sostiene una política de diálogo permanente y de actualización salarial, orientada a acompañar los ingresos de los trabajadores en función de la realidad económica y de las posibilidades financieras de la Provincia.
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